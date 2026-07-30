Жителям Астаны пообещали продукты по выгодным ценам

В Астане 1 и 2 августа 2026 года состоится очередная сельскохозяйственная ярмарка, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе столичного акимата уточнили, что посетители смогут приобрести свежую продукцию местных фермеров и производителей из разных регионов Казахстана по доступным ценам.

Так, на прилавках будут представлены овощи и фрукты, мясо, молочная и мучная продукция, выпечка, натуральные соки, варенье, джемы и другие товары.

Ярмарка пройдет с 10:00 до 19:00 на территории ТЦ Keryen Joly по адресу: шоссе Алаш, 35Б.

Также есть подсказка. К примеру, доехать до места проведения можно автобусами № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307 и 317.

Ранее появилась интересная информация о том, сколько мяса, хлеба и картофеля съедают в Казахстане.