В школах Казахстана вводят важные изменения: что ждет учеников

В Казахстане государственный общеобязательный стандарт образования приведен в полное соответствие с нормами и ценностями новой Конституции, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 28 июля 2026 года, заявили в Министерстве просвещения (МП) РК:

"Обновленный государственный общеобязательный стандарт образования приведен в соответствие с положениями новой Конституции. В содержание образования системно интегрированы принципы Конституции, ценности Единой программы воспитания "Адал азамат", концепция "Таза Қазақстан" и принцип "Закон и порядок".

Также сообщается, что усилено внимание к формированию у обучающихся компетенций по эффективному, безопасному и ответственному использованию искусственного интеллекта и цифровых ресурсов.

"Усилены требования, связанные с пониманием основ Конституции, прав и обязанностей гражданина, значения государственных символов, уважением к государственному языку и соблюдением принципа верховенства закона". Пресс-служба МП РК

Отмечается, что для качественного внедрения обновленного стандарта на республиканском и региональном уровнях будет проводиться информационно-разъяснительная работа.

"Все изменения направлены на повышение качества образования, развитие современных компетенций обучающихся и дальнейшее совершенствование системы образования в соответствии с принципами новой Конституции". Пресс-служба МП РК

1 июля 2026 года министр просвещения Жулдыз Сулейменова рассказала, какие предметы будут изучать школьники Казахстана с нового учебного года.