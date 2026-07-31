В шахте имени Костенко кандидаты партии "Әділет" обсудили вопросы безопасности труда

Председатель партии "Әділет" Айбек Дадебай вместе с кандидатами в депутаты посетил шахту имени Костенко, где встретился с трудовым коллективом и обсудил главные вопросы развития угольной отрасли.

Горняки напрямую задали вопросы о безопасности труда, цифровой модернизации предприятий, подготовке инженерных кадров, социальных гарантиях работников и перспективах развития отечественной промышленности.

Для представителей партии этот визит стал первым опытом спуска в действующую угольную шахту на глубину 700 метров. По словам Айбека Дадебай, главной целью поездки было не только представить предвыборную программу, но и увидеть условия, в которых ежедневно работают шахтеры, а также услышать их предложения.

Фото: пресс-служба партии "Әділет"

"Мы много слышали о том, насколько тяжелый это труд. Но решили увидеть все своими глазами, почувствовать эти условия и, самое главное, поговорить с людьми, услышать их вопросы и предложения", – обратился председатель к горнякам.

Заместитель начальника участка вентиляции и техники безопасности шахты имени Костенко Жулдызбек Хойшыбай отметил, что предприятие постепенно наращивает производственные мощности. Подземный электрослесарь Иван Зайцев поднял вопрос цифровой трансформации отрасли, подготовки квалифицированных кадров и внедрения технологий, повышающих безопасность на производстве. Директор угольного департамента Qarmet Джакан Мухамеджанов поблагодарил представителей партии за визит, отметив, что для работников предприятия важно, когда политики лично приезжают на производство и готовы обсуждать вопросы непосредственно с теми, кто ежедневно работает в шахте.

"Спасибо, что вы, несмотря на всю вашу занятость и очень плотный график, нашли возможность приехать. Очень важно пообщаться с первоисточником, понять, как все это происходит", – сказал Джакан Мухамеджанов.

Фото: пресс-служба партии "Әділет"

Позицию работников озвучил также председатель профсоюза угольщиков "Қорғау" Евгений Буслаев.

"Для нас важно, что руководители партии "Әділет" лично спустились в шахту, увидели условия труда и открыто поговорили с людьми. Человек труда должен оставаться в центре государственной политики, и мы видим, что этот принцип отражен в предвыборной программе партии", – сказал он.

Отвечая на вопросы шахтеров, кандидаты партии "Әділет" рассказали, что программа партии "Әділетті болашақ үшін" создавалась на протяжении длительного времени совместно с экспертами и представителями разных отраслей. Перед ее подготовкой партия "Әділет" провела десятки встреч с производственниками, инженерами, врачами, учителями, предпринимателями и жителями регионов.

Генеральный директор Qarmet Вадим Басин сообщил, что представители промышленности принимали непосредственное участие в подготовке предвыборной программы.

"Это был серьезный разговор. Многие вопросы, которые поднимали предприятия, нашли отражение в программе уже с точки зрения их дальнейшего решения и государственной поддержки. Для нас важно понимать, как будет развиваться металлургическая промышленность и какой будет государственная политика в отношении отечественных предприятий", – сказал Вадим Басин.

Фото: пресс-служба партии "Әділет"

Как ранее сообщалось, программа партии формировалась на протяжении длительного времени совместно с экспертами и представителями разных отраслей. До ее подготовки партия провела десятки встреч с производственниками, инженерами, врачами, педагогами, предпринимателями и жителями регионов.

Региональный тур партии продолжится, а предложения, прозвучавшие во время поездок по стране, будут детально проанализированы и учтены при реализации партийной повестки.

Изготовлено: Пресс-служба партии "Әділет". Оплачено из средств избирательного фонда ОО "Партия "Әділет". Заказчик: Минжасаров Н.Т.