Кандидаты партии "Әділет" встретились с коллективами крупнейших предприятий Атырауской области

Развитие нефтегазохимии, перерабатывающей промышленности, подготовка инженерных кадров и создание качественных рабочих мест стали главными темами встреч представителей Республиканского предвыборного штаба партии "Әділет" с трудовыми коллективами Атырауской области.

Начальным пунктом рабочей поездки стал Атырауский нефтеперерабатывающий завод – первое нефтеперерабатывающее предприятие Казахстана и один из важнейших объектов отечественной нефтехимии. Сегодня АНПЗ ежегодно перерабатывает около 5,5 млн тонн нефти, обеспечивая внутренний рынок основными видами нефтепродуктов.

В партии отметили, что обеспечение стабильной работы стратегических предприятий и укрепление энергетической безопасности страны нашли отражение в предвыборной программе "Әділетті болашақ үшін".

Фото: пресс-служба партии "Əділет"

"Атырау остается энергетическим сердцем страны, поэтому обеспечение энергетической безопасности вошло в число 10 ключевых приоритетов нашей предвыборной программы. Вместе с тем развитие экономики должно приносить реальные изменения в жизнь людей. Мы ставим перед собой задачу создать один миллион качественных рабочих мест с достойной заработной платой, безопасными условиями труда, социальной защищенностью, стабильной занятостью и современными цифровыми трудовыми отношениями", – отметили представители партии.

Во время встречи сотрудники АНПЗ подняли вопросы цифровизации производства и подготовки специалистов. Для нефтеперерабатывающего завода это имеет особое значение: современные цифровые технологии позволяют автоматизировать производственные процессы, повышать промышленную безопасность, контролировать состояние оборудования и снижать риски аварий. Не менее важна и подготовка квалифицированных инженеров и технических специалистов, от которых зависит стабильная работа одного из стратегических предприятий страны.

Фото: пресс-служба партии "Əділет"

Кандидат в депутаты Курултая Эльдар Жумагазиев отметил, что партия предлагает усилить государственную поддержку подготовки молодых инженеров и геологов, в том числе по направлениям "зеленых" технологий и экологического менеджмента.

В этот же день представители партии посетили вагоностроительный завод TEXOL – одно из ведущих машиностроительных предприятий страны. Сегодня здесь работают около 300 человек. До конца года предприятие планирует принять еще более 600 сотрудников, а к 2027 году увеличить штат до 2,7 тыс. человек.

Во время встречи стороны обсудили перспективы развития машиностроения, поддержку казахстанских производителей и создание новых рабочих мест. В партии подчеркнули, что именно такие современные производства должны становиться точками роста экономики, способствовать технологической модернизации и выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью.

Еще одной площадкой стала встреча с коллективом АО "Эмбамунайгаз". Здесь основное внимание уделили вопросам подготовки технических кадров, повышению престижа рабочих профессий, развитию нефтегазовой отрасли, улучшению условий труда и поддержке отечественного производства.

Изготовлено: Пресс-служба партии "Əділет". Оплачено из средств избирательного фонда ОО "Партия "Əділет". Заказчик: Минжасаров Н.Т.