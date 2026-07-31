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Общество

От сноса к стройке: что появится на месте легендарного трамвайного депо в Алматы

парк, деревья, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 10:40 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Сегодня, 31 июля 2026 года, в пресс-службе акимата Алматы рассказали, что построят на месте бывшего трамвайного депо, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным городского ведомства, на сегодня приняты системные градостроительные решения и начата реализация масштабного проекта.

"На территории бывшего трамвайного депо, располагавшегося на пересечении улиц Гоголя и Байтурсынова, планируется создание креативного кластера общей площадью порядка 32 000 квадратных метров. Функциональная модель проекта направлена на формирование полноценной инфраструктуры для развития креативных индустрий".Пресс-служба акимата Алматы
эскиз, дома, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 10:40

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Известно, что в составе кластера предусмотрены многофункциональный концертный зал, общественные холлы и пространства для проведения мероприятий, студии и мастерские для представителей креативных индустрий, шоурумы казахстанских дизайнеров, галерея современного искусства, атриум для проведения городских событий, а также офисные пространства для креативных предпринимателей.

эскиз, дома, машины, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 10:40

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Дополнительно проект включает благоустроенную территорию с амфитеатром, летней сценой, парковой зоной и детской игровой инфраструктурой, формируя открытое и доступное общественное пространство.

Как уточнили специалисты, речь идет не о точечном благоустройстве, а о смене функциональной роли территории.

"Длительный период неиспользования данной площадки был связан со сложностью подготовки и согласования проекта подобного масштаба, требующего прохождения всех стадий градостроительного и экспертного цикла. Проект одобрен Градостроительным советом и получено положительное заключение государственной экспертизы. То есть на текущий момент сформирована не только концепция, но и утверждена проектная документация. Снос старых строений завершен и начата активная фаза строительства".Пресс-служба акимата Алматы

Кроме того, в акимате напомнили, что город не отказывается от трамваев. Уже начато строительство первой линии ЛРТ (легкорельсовый транспорт), то есть современного трамвая. Линия пройдет по проспекту Абылай хана, улице Толе би в западном направлении и на север по улице Момышулы. Новое трамвайное депо будет возведено на территории Индустриальной зоны в Алатауском районе.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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