Что предлагает партия "Әділет" в своей предвыборной программе: разбор основных инициатив

Партия "Әділет" 23 июля 2026 года представила предвыборную программу "Әділетті болашақ үшін", в основу которой легли принципы новой Конституции. В документ вошли 7 стратегических целей и 10 направлений государственной политики, рассчитанных до 2031 года, сообщает Zakon.kz.

Документ разработан на базе принципов новой Конституции Республики Казахстан, принятой на референдуме 15 марта 2026 года. В качестве основы государственного управления партия определяет реформаторский центризм, ставя в центр человека, его достоинство и благополучие.

В преамбуле "Әділет" называет себя партией нового поколения, поддерживающей стратегический курс президента Касым-Жомарта Токаева. В основе программы – ценности справедливости, патриотизма, ответственности, трудолюбия и прогресса. Партия заявляет о намерении отказаться от декларативного подхода в пользу конкретных результатов и ответственности за их достижение.

Фото: партия "Әділет"

Как отмечается в тексте, платформа базируется на пяти практических подходах: сборе обратной связи от граждан через QR-коды, масштабных стратегических сессиях с лидерами бизнеса и экспертами, аудите эффективности каждого пункта, социологических исследованиях ожидания общества и детальном анализе региональной информационной повестки.

Семь флагманских целей до 2031 года:

Документ устанавливает семь измеримых стратегических индикаторов развития страны:

Комфортное жилье для каждой семьи: доведение показателя обеспеченности жильем с 25 до 30 кв. м на человека. Переселение около 30 тысяч собственников из аварийного и ветхого жилья, а также достройка всех 37 проблемных объектов долевого строительства для более чем 3 тыс. семей.

Увеличение продолжительности жизни: преодоление рубежа средней продолжительности жизни в 77 лет. Перевод системы здравоохранения в превентивный режим и снижение смертности от болезней системы кровообращения не менее чем на 5%.

Качественная занятость: создание 1 млн качественных рабочих мест с официальными трудовыми договорами, безопасными условиями и оплатой не ниже медианной по региону.

Ставка на средний класс: доведение доли среднего бизнеса в экономике страны до 20% (рост примерно в три раза к текущему уровню).

Рост доходов на селе: качественное повышение доходов 1 млн сельских жителей через масштабирование программы льготного микрокредитования "Ауыл аманаты" под 2,5% годовых.

Ресурсная и продовольственная безопасность: достижение 100% продовольственной и энергетической независимости. Предусмотрено увеличение переработки продукции АПК до 70%, обеспечение стабильной добычи нефти на уровне от 100 млн тонн и выше, рост доли ВИЭ и закладка основ новой атомной энергетики.

Адаптация к новой экономике: обучение работе с искусственным интеллектом не менее 5 млн казахстанцев, введение ИИ в школьную программу и охват всех студентов вузов проектом AI-Sana.

Фото: партия "Әділет"

Индустриальная реформа, фискальная дисциплина и защита предпринимательства

В экономическом разделе партия "Әділет" выступает за слом инерционной сырьевой модели. Заявлен переход к принципу "производить, а не добывать". Документ предусматривает углубление переработки сырья, гарантированный сбыт через офтейк-контракты с недропользователями и нацкомпаниями, а также продвижение продукции под брендом "Сделано в Казахстане".

В части бюджета устанавливается жесткий подход к финансовой дисциплине. Изъятия из Нацфонда предлагается использовать исключительно под задачи межпоколенческой справедливости:

"Мы не допустим популистского использования Нацфонда как инструмента покрытия текущих расходов. Введенное бюджетное правило будет строго соблюдаться. Целевые трансферты из Нацфонда будут выделяться исключительно по решению президента и только на развитие критической инфраструктуры и проекты странового значения, но не на текущее потребление".

Фото: партия "Әділет"

Институциональное развитие, правопорядок и цифровая экосистема

Правовой блок основывается на сервисной модели работы правоохранительных органов, создании Единого прогнозно-аналитического центра и развитии института присяжных заседателей.

В предвыборной платформе зафиксировано:

"Утвердим подлинное равенство всех перед законом: закон не может быть суров для слабого и удобен для сильного. Избирательное применение права разрушает доверие граждан, и мы будем последовательно его искоренять".

Фото: партия "Әділет"

В государственном управлении ставится задача автоматизировать до 30% рутинных процессов госаппарата, внедрить ИИ для анализа обращений граждан, развивать платформы eGov, e-Өтініш и e-Parliament. В цифровом пространстве планируется запуск персонального "цифрового портмоне" и национальной ИИ-системы распознавания мошеннических действий.

Социально-инфраструктурный эффект для общества

Программный комплекс охватывает ключевые запросы населения:

Поддержка семьи и образования: полный охват детей от 2 до 6 лет дошкольным воспитанием к 2028 году, ввод 300 тыс. школьных мест к 2031 году, выравнивание качества обучения в рамках сети сельских опорных школ и льготная региональная ипотека для работающей молодежи (от 1 млрд тенге на регион ежегодно).

Защита человека труда: повышение доли электронных трудовых договоров до 95% к 2031 году, цифровой мониторинг социальных отчислений и гарантированные приоритетные выплаты долгов по зарплате при процедурах банкротства.

Развитие сел и инфраструктуры: приведение 95% местных дорог в нормативное состояние, подключение 97% сельчан к высокоскоростному интернету, модернизация 86 тыс. км коммунальных сетей с привлечением 13 трлн тенге для снижения износа ЖКХ до 40% к 2030 году.

Экологическая повестка: реализация инициативы "Таза Қазақстан" с увеличением площади лесов до 14,5 млн га, рост переработки ТБО до 40% к 2030 году и снижение энергоемкости экономики на 15% к 2035 году.

В международной сфере "Әділет" позиционирует Казахстан как ответственную среднюю державу, отстаивающую национальные интересы через прагматичную дипломатию и продвижение экономического роста. Партия подчеркивает готовность нести персональную ответственность перед избирателями и предоставлять публичные отчеты о ходе выполнения каждого пункта программы через цифровую панель мониторинга.

Подробный текст предвыборной программы читайте на сайте партии "Әділет".