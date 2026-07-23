Генпрокуратура выступила с важным обращением к казахстанцам перед выборами в Курултай

Генеральная прокуратура (ГП) Казахстана сегодня обратилась к гражданам в порядке статьи 40 Конституционного закона РК "О прокуратуре", сообщает Zakon.kz.

Заместитель генпрокурора РК Ерлан Утегенов отметил, что в связи с завершением этапа регистрации партийных списков с 18:01 23 июля 2026 года начинается предвыборная агитация, которая продлится до 00:00 22 августа.

"Порядок и условия проведения предвыборной агитации урегулированы статьями 27 и 28 Конституционного закона РК "О выборах в Республике Казахстан". Государство гарантирует гражданам, общественным объединениям право беспрепятственной предвыборной агитации за или против того или иного кандидата, политической партии. Агитация осуществляется через СМИ и онлайн-платформы, путем проведения публичных предвыборных мероприятий и распространения агитационных материалов". Ерлан Утегенов

Он отметил, что субъекты телерадиовещания не вправе распространять агитационные материалы в новостных и аналитических программах.

"В случае нарушения данного требования наступает ответственность по ч. 1-1 ст. 112 Кодекса РК об административных правонарушениях (штраф 50 МРП)". Ерлан Утегенов

Также замгенпрокурора отметил, что журналисты, должностные лица редакций СМИ, зарегистрированные кандидатами либо их доверенными лицами, не вправе участвовать в освещении выборов через СМИ.

"Это влечет ответственность по ч. 3 ст. 122 Кодекса РК об административных правонарушениях (штраф 20 МРП)". Ерлан Утегенов

Он подчеркнул, что:

СМИ обязаны объективно освещать выборную кампанию кандидатов, политических партий без искажения целей, задач и результатов предвыборных мероприятий, а также событий и фактов, связанных с ними.

Наряду с этим, СМИ и пользователи онлайн-платформ обязаны воздерживаться от публикации агитационных материалов и иной информации, заведомо порочащих честь, достоинство и деловую репутацию кандидата или политической партии.

"Если это не будет соблюдено, а равно отказ в предоставлении указанным лицам возможности бесплатного опубликования опровержения в защиту чести, достоинства и деловой репутации, влечет ответственность по ч. 1 и 2 ст. 112 Кодекса РК об административных правонарушениях (штраф от 20 до 50 МРП)". Ерлан Утегенов

По словам замгенпрокурора, кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим партийные списки, гарантируются равные условия доступа к СМИ для проведения предвыборной агитации.

"Дача согласия СМИ на размещение агитационных материалов на договорной основе одной политической партии автоматически является согласием на размещение агитационных материалов другим политическим партиям, выдвинувшим партийные списки. Если СМИ нарушат данное требование, то это повлечет для них ответственность по ч. 4 и 6 ст. 112 Кодекса РК об административных правонарушениях (штраф от 20 до 50 МРП)". Ерлан Утегенов

Вместе с тем он обратил внимание СМИ и пользователей онлайн-платформ, которые будут предоставлять свои услуги по размещению агитационных материалов на договорной основе, на то, что "им необходимо не позднее 5-ти дней до начала агитации предоставить в Центральную избирательную комиссию сведения о размере оплаты и условиях размещения".

"Только после опубликования Центральной избирательной комиссией этих сведений можно размещать агитационные материалы. В случае несоблюдения указанных требований предусмотрена ответственность по ч. 5 ст. 112 Кодекса РК об административных правонарушениях (штраф от 30 до 50 МРП)". Ерлан Утегенов

Наряду с этим, как подчеркнул замгенпрокурора, местные исполнительные органы и органы местного самоуправления предоставляют кандидатам на договорной основе помещения для встреч с избирателями.

"Они должны предоставляться на единых и равных условиях. Их нарушение влечет административную ответственность по ст. 123 Кодекса РК об административных правонарушениях (штраф 30 МРП)". Ерлан Утегенов

По его словам, в части агитационных материалов следует учитывать, что они должны содержать сведения об организации, выпустившей данные материалы (по печатным материалам – месте их печатания и тираже), лицах, сделавших заказ, из каких средств оплачено.

"Запрещаются изготовление агитационных материалов за пределами территории РК, распространение анонимных агитационных материалов, а также использование агитационных материалов, изготовленных не на текущую кампанию. Данные требования в отношении онлайн-платформ применяются в случае, если пользователи онлайн-платформ изготовили агитационные материалы на договорной основе. Нарушение влечет административную ответственность по ст. 113 Кодекса РК об административных правонарушениях (штраф 25 МРП)". Ерлан Утегенов

Замгенпрокурора подчеркнул, что за умышленное уничтожение, повреждение агитационных материалов, вывешенных с согласия собственника или иного владельца на зданиях, сооружениях и иных объектах, предусмотрена ответственность по ст. 114 Кодекса РК об административных правонарушениях (штраф 15 МРП).

"С учетом изложенного, Генеральная прокуратура в целях обеспечения законности и общественной безопасности, предупреждения правонарушений, а также защиты прав и свобод человека и гражданина, повторно призывает всех участников избирательного процесса в ходе предвыборной агитации строго соблюдать выборное законодательство и не допускать противоправных действий". Ерлан Утегенов

В Казахстане выборы в Курултай назначены на 23 августа 2026 года. К участию в них допущены 7 партий.