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Политика

ЦИК зарегистрировал партийный список "Ауыл" на выборы в Курултай

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 15:39 Фото: Zakon.kz
Секретарь Центральной избирательной комиссии Шархат Утемисов сообщил, что ЦИК зарегистрировал партийный список партии "Ауыл" для участия в выборах депутатов Курултая, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер сообщил, что партия "Ауыл" представила партийный список, состоящий из 69 человек.

"В соответствии с запросом, направленным Центральной избирательной комиссией, уполномоченными государственными органами осуществлена проверка кандидатов в депутаты Курултая на соответствие требованиям Конституции и Конституционного закона о выборах. 29 кандидатов в списке – это женщины, молодежь и лица с инвалидностью, что составляет 42%. Установленная квота сохранена. Все лица, включенные в партийный список, соответствуют требованиям Конституции и Конституционного закона о выборах", – дополнил Шархат Утемисов.

По его словам, партия "Ауыл" освобождена от уплаты избирательного взноса, поскольку на выборах депутатов Мажилиса VIII созыва набрала 10,9% голосов избирателей, превысив установленный законом порог в 5%.

Ранее ЦИК зарегистрировал первый партийный список на выборы в Курултай.

14 июля 2026 года ЦИК завершил прием партийных списков на выборы в Курултай.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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