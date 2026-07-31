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Общество

Аномальная жара и ливни с градом обрушатся на Казахстан в начале августа – появился прогноз

Погода, прогноз погоды, лето, жара, тепло, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 11:55 Фото: Zakon.kz
Аномально жаркая погода и грозовые дожди с градом одновременно ударят по Казахстану. Об этом говорится в прогнозе на 1-3 августа 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, в ближайшие трое суток погода в Казахстане останется неустойчивой.

"На большей части территории страны сохранится аномально жаркая погода, а осадки на большей части Казахстана будут носить преимущественно локальный и кратковременный характер. Лишь в северных и центральных регионах прогнозируются сильные дожди с градом и шквалистым ветром".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Согласно прогнозу, наиболее высокие температуры ожидаются на юге, юго-востоке, востоке и в центральных областях – воздух днем прогреется до +35+40°C.

"А на западе страны уже с 1 августа начнется смена погодных условий: температура воздуха немного понизится, однако останется выше климатической нормы".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики рассказали, что Казахстан накроет непогода в последний день июля 2026 года. В связи с этим они объявили штормовое предупреждение в 17 областях страны.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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