Казахстан накроет непогода в последний день июля: "Казгидромет" выпустил предупреждение

В 17 областях Казахстана на 31 июля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидается дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный ночью на юге, востоке области порывы 15-20, днем порывы 15-20, на востоке области временами 23-28 м/с. Днем на востоке области ожидается сильная жара 35-38 градусов. На севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ночью ожидается дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Мангистауской области ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный на западе, в центре области порывы 15-18 м/с. Днем области ожидается сильная жара 38 градусов. На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке, юге Павлодарской области ожидаются небольшой дождь, гроза, град, шквал. Ветер северный на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре днем ожидаются небольшой дождь, гроза. Днем ожидается сильная жара 35 градусов.

Днем в Алматинской области ожидается сильная жара 35-37 градусов. На севере, западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Алматы сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве днем ожидается сильная жара 35-37 градусов.

Днем на севере, востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем на севере, востоке области 15-20 м/с. Днем по области сильная жара 40-44 градуса. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается сильная жара 40-42 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области ожидается ветер южный, юго-восточный, днем на западе области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-39 градусов. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау днем ожидается сильная жара 35-36 градусов.

В области Жетысу ожидается ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20, днем временами 25 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-39 градусов. На севере, востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане днем ожидается сильная жара 35-39 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер западный днем порывы 15-18 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается пыльная буря. Ветер западный днем порывы 15-18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Карагандинской области ожидается сильная жара 35-36 градусов. На востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в области Улытау ожидается сильная жара 35-38 градусов. На востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидается сильная жара 36-38 градусов.

Ночью на западе Западно-Казахстанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза, днем на западе, севере, востоке области кратковременный дождь, гроза, град, шквал. Ветер западный, северо-западный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем ожидаются кратковременный дождь, гроза, град, шквал. Ветер западный, северо-западный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 40-44 градуса. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке, севере, юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Шымкенте ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 40-41 градус. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Туркестане ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 42-44 градуса. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем временами сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный днем на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске днем ожидаются дождь, гроза.

На севере, юге, в центре области Абай ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер северо-западный, северный днем на севере, юге, в центре области 15-20 м/с. Днем на юге области сильная жара 36 градусов. На северо-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере Костанайской области ожидаются дождь, гроза, днем на севере области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-восточный днем на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. На западе, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-восточный днем порывы 15-20 м/с.

В Жамбылской области ожидается ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23 м/с. По области ожидается сильная жара 38 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке, юге области высокая пожарная опасность. В Таразе ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-восточный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске днем ожидаются дождь, гроза, сильная жара 35 градусов.

Ранее сообщалось, где в Казахстане 31 июля ожидается экстремальная жара.