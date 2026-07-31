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Общество

Дорожный долгострой длиной почти в 10 лет завершают на востоке Казахстана

Дорожное строительство, строительство трассы, укладка асфальта, строительство дороги, ремонт дороги, ремонт трассы, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 13:16 Фото: primeminister.kz
В 2026 году в Восточно-Казахстанской области завершают масштабный дорожный долгострой – трассу до Бухтарминского водохранилища в обход Осиновского перевала, сообщает Zakon.kz.

Всем известно, что ее сооружение затянулось почти на 10 лет – из-за смены подрядчиков, дефицита финансирования и проектных ошибок строителей.

При сооружении высокогорного моста инженеры, к сожалению, не учли состояние грунта, и установка несущей конструкции была поставлена под угрозу. Ошибки удалось исправить – и уже поставлены 8 опор будущей переправы.

На полное завершение всех работ потребуется почти 10 миллиардов тенге бюджетных средств.

Специалисты автодорожной отрасли столь серьезные финансовые вложения считают оправданными.

Так как только в летний сезон из Усть-Каменогорска на побережье Бухтармы в выходные дни выезжают больше 20 тысяч автомашин, при этом водители преодолевают опасные серпантины.

Бухтарминское водохранилище (местные жители часто называют его Бухтарминским морем) – это крупнейший искусственный водоем Казахстана и Центральной Азии, расположенный в Восточно-Казахстанской области. Оно входит в пятерку крупнейших долинных водохранилищ мира по площади водной поверхности (~5500 кв. км). Водоем был создан в 1960 году плотиной Бухтарминской ГЭС на реке Иртыш, поглотив и значительно увеличив в размерах естественное озеро Зайсан.

Теперь новая дорога в обход Осиновского перевала позволит обойти опасные горные участки и обеспечит прямой доступ сразу к трем туристическим районам – Алтаю, Улкен-Нарыну и Катон-Карагаю.

"Подрядная организация понимает социальную значимость этого объекта и ожидания жителей, поэтому принимает все необходимые меры для его своевременного завершения. Но хочу подчеркнуть, что вопрос дальнейшего финансирования на данный момент не решен".Нурбек Тураров, представитель подрядной организации

Заместитель директора филиала АО НК "КазАвтоЖол" Алмас Касенов уточняет в разговоре с "Седьмым каналом", что на этот год на проект предусмотрено 9 миллиардов 900 миллионов тенге. Но пока было выделено только 900 миллионов. "Надеемся, что вопрос решится в ближайшее время", – отметил он.

Немного ранее мы рассказывали, как на востоке Казахстана строят одну из сложнейших дорог к легендарному курорту.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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