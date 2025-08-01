Почти 10 лет жители ВКО ждут новую дорогу в объезд Осиновского перевала

Пока власти области рапортуют о прогрессе, люди десятилетиями рискуют на обледенелых серпантинах зимой, да и летом здесь небезопасно. Вся надежда на новую трассу – в объезд опасного Осиновского перевала, передает корреспондент Zakon.kz.

Впервые о строительстве безопасной альтернативы опасному серпантину заговорили в начале 2010-х. В 2017 году стройку торжественно начали. Через несколько месяцев остановили. Бумажные согласования, смена подрядчиков, нехватка финансирования. С тех пор прошло восемь лет. Дороги все нет.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

"По этой трассе я езжу с конца 90-х. Живу в Серебрянске, другого пути до Усть-Каменогорска у нас нет. Каждый раз – как по минному полю, особенно зимой. Лед, уклон, обрывы. Но деваться некуда – другой дороги нет", – рассказывает корреспонденту Zakon.kz водитель Алексей Лиханов.

Киркой быстрее, чем экскаватором

Осиновский перевал появился в 1940 году. Тогда в регионе остро не хватало автомобильных дорог. Грузы шли по Иртышу: летом – на баржах, зимой – по льду на санях. Когда начали развивать Зыряновский рудник и другие предприятия, поняли, насколько необходимы дороги. Но техники не было. Бюджетов – тем более. Поэтому люди работали вручную: в отвесной скале они буквально вырубали дорогу кирками, лопатами, вывозили камень тачками. Сюда направляли рабочих из колхозов и совхозов Восточного Казахстана, а также желающих помочь из тогда еще Семипалатинской области, инженерные кадры везли со всех регионов Советского Союза.

Согласно архивным данным, работы начались в конце мая 1940 года, а 16 июня того же года строители рапортовали об их завершении. 42 рабочих дня ушло на то, чтобы выдолбить в скале дорогу протяженностью 806 километров! Сегодня это даже трудно представить: рабочие долбили скалы, потом вывозили камни на тачках, прокладывая дорогу.

В 1941 году стройка продолжилась. По понятным причинам необходимость в ней возросла. Вторая часть тракта "Восточное кольцо" протяженностью почти 362 километра была построена и вовсе за 26 рабочих дней.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

"Мы не просим золотую трассу – просто безопасную"

Сегодня же, в XXI веке с современнейшей техникой и миллиардными бюджетами, дорогу длиной в 32 километра строят уже почти 10 лет. Дорога через Осиновский перевал не просто неудобная, она опасная.

Жители городов Серебрянск, Алтай, близлежащих поселков и деревень, расположенных по трассе республиканского значения Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи, а также гости Восточного Казахстана, которые хотят полюбоваться красотами края, но не рискуют отправляться в путь, говорят – власти говорят, мол, все по графику:

"Но люди уже устали ездить по дороге, которую сделали кирками быстрее, чем сейчас с экскаваторами. Тогда был дефицит техники, средств, а сейчас дефицит чего?".



Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

"Тут крутые повороты, узко, фуры не разъезжаются. Видимость нулевая, особенно в снег или когда туман. А если встала одна машина – то все, часами стоим. А внизу – обрыв. Да, красиво. Но страшно. Очень страшно", – делится водитель Ольга Петренко.

"Золотая дорога": миллиарды – в никуда? И что сейчас?

На строительство дороги в обход Осиновского перевала уже ушло почти 8 миллиардов тенге. На 2025 год запланировано еще более 5 миллиардов. Общая стоимость – более 13 миллиардов.

По информации акимата ВКО и подрядчиков, работы "вышли на финишную прямую". Завершена укладка труб, ведутся работы на 12-километровом участке. Готовится к вводу мост через ущелье Пихтовка.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

В пресс-службе областных филиалов АО "НК "КазАвтоЖол" и Национального центра качества дорожных активов обещают, что до 1 сентября 2025 года завершатся основные строительные работы на одном из ключевых участков автодороги Усть-Каменогорск – Алтай – Катон-Карагай – Рахмановские ключи в обход Осиновского перевала. Проект, стартовавший в 2017 году, имеет стратегическое значение: он соединяет четыре района ВКО – Алтай, Улкен Нарын, Катон-Карагайский и Глубоковский – с областным центром. Новая дорога станет безопасной альтернативой перевалу, где в зимний период нередки лавины и перебои в движении.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

"На сегодняшний день завершены земляные работы, уложены водопропускные трубы и начата укладка асфальтобетонного покрытия на участке протяженностью 12,1 км. Параллельно ведется строительство уникального моста через ущелье Пихтовка длиной 175 метров и высотой опор до 42 метров – это самый высокогорный мост в Казахстане. Он требует инженерной точности и повышенных стандартов безопасности", – сообщил директор областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" Нурбек Темирханов.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

На объекте задействовано более 80 единиц спецтехники и свыше 70 специалистов. Работы ведутся в круглосуточном режиме с соблюдением графика. До конца 2025 года планируется завершить оба участка – с 56 по 72 и с 72 по 88 км.

"Финансирование проекта идет из республиканского бюджета. В 2023-2024 годах освоено 7,9 млрд тенге, на 2025 год предусмотрено еще 5,3 млрд. Все материалы заготовлены, подрядчики полностью мобилизованы", – добавил Нурбек Темирханов.

Понятно, что пока строят мост, полноценного движения не будет. А это – конец года. Если повезет.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Пока же водители продолжают каждый день проезжать по той самой дороге, которую руками пробили в скале 80 лет назад.

Между тем в Казахстане продолжается системная работа по совершенствованию законодательства в сфере строительства и эксплуатации автодорог. Одним из ключевых направлений стало ужесточение требований к техническому и авторскому надзору за дорожными работами. Отмечалось, что дополнительно усилена юридическая ответственность надзорных специалистов.

Кроме того, в июле 2025 года Министерство транспорта РК выступило с информацией о том, что в стране утвердили план по использованию техногенных минеральных образований в дорожном строительстве.



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