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Технику держат на тросах: на востоке Казахстана строят одну из сложнейших дорог к легендарному курорту

Дорожное строительство, строительство трассы, укладка асфальта, строительство дороги, ремонт дороги, ремонт трассы, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 18:18 Фото: primeminister.kz
В Восточном Казахстане продолжается строительство одной из самых сложных автомобильных трасс. Там впервые асфальтируют дорогу к Рахмановским ключам, сообщает Zakon.kz.

На сегодняшний день там завершаются последние километры.

Как отмечено в публикации издания "Хабар", если раньше путешественникам приходилось нанимать внедорожник с водителем и отдавать всего за 13 километров в гору от 40 до 80 тысяч тенге, то теперь ситуация должна поменяться.

Известно, что работы идут в условиях высокогорья, где тяжелую технику на отдельных участках приходится дополнительно удерживать страховочными тросами.

Рахмановские ключи – это знаменитый высокогорный термальный источник и бальнеологический курорт, расположенный в самом сердце Алтайских гор на территории Катон-Карагайского государственного национального природного парка в Восточно-Казахстанской области. Источники находятся в каменной чаше на высоте 1760 метров над уровнем моря у подножия священной горы Белухи.

К примеру, бригадир участка Болатбек Эбышев уже 17 лет трудится в дорожной сфере, но признается, что работа здесь, на Рахманах, самая сложная за всю его практику.

Завершить проект планируют уже осенью 2026 года.

Немного ранее мы рассказывали о самой востребованной магистрали Казахстана. Известно, что за три года работы Большая Алматинская кольцевая автодорога (БАКАД) побила все прогнозы по популярности: на сегодняшний день по ней проезжает до 85 тысяч машин в сутки, что в два раза больше, чем планировалось при проектировании.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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