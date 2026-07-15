Технику держат на тросах: на востоке Казахстана строят одну из сложнейших дорог к легендарному курорту

В Восточном Казахстане продолжается строительство одной из самых сложных автомобильных трасс. Там впервые асфальтируют дорогу к Рахмановским ключам, сообщает Zakon.kz.

На сегодняшний день там завершаются последние километры.

Как отмечено в публикации издания "Хабар", если раньше путешественникам приходилось нанимать внедорожник с водителем и отдавать всего за 13 километров в гору от 40 до 80 тысяч тенге, то теперь ситуация должна поменяться.

Известно, что работы идут в условиях высокогорья, где тяжелую технику на отдельных участках приходится дополнительно удерживать страховочными тросами.

Рахмановские ключи – это знаменитый высокогорный термальный источник и бальнеологический курорт, расположенный в самом сердце Алтайских гор на территории Катон-Карагайского государственного национального природного парка в Восточно-Казахстанской области. Источники находятся в каменной чаше на высоте 1760 метров над уровнем моря у подножия священной горы Белухи.

К примеру, бригадир участка Болатбек Эбышев уже 17 лет трудится в дорожной сфере, но признается, что работа здесь, на Рахманах, самая сложная за всю его практику.

Завершить проект планируют уже осенью 2026 года.

Немного ранее мы рассказывали о самой востребованной магистрали Казахстана. Известно, что за три года работы Большая Алматинская кольцевая автодорога (БАКАД) побила все прогнозы по популярности: на сегодняшний день по ней проезжает до 85 тысяч машин в сутки, что в два раза больше, чем планировалось при проектировании.