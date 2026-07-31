Чистая вода в каждый дом: как меняется жизнь сел Акмолинской области

Жизнь в сельской глубинке часто измеряется самыми базовыми вещами: качеством дорог, стабильной связью и, конечно же, бесперебойным доступом к чистой воде.

Для жителей сел Красная Поляна, Петриковка и Арбузинка в Акмолинской области коммунальные трудности вскоре уйдут в прошлое, ведь здесь на финишную прямую вышел масштабный проект по строительству современного группового водопровода.

История этого обновления началась несколько лет назад, когда три села Сандыктауского района получили реальный шанс навсегда забыть о дефиците воды. За это время на карте региона развернулась серьезная стройка. Общая протяженность проложенных трасс исчисляется десятками километров, связав населенные пункты в единую инженерную инфраструктуру. Специалисты не просто провели магистрали по улицам, но и обеспечили подводку коммуникаций непосредственно к жилым домам, избавляя сельчан от необходимости искать альтернативные источники.

Фото: акимат Сандыктауского района

Техническая сторона проекта продумана до мелочей. В селах возвели насосные станции, протянули новые линии электропередачи и установили водонапорные башни с современными системами автоматического регулирования. Одним из самых сложных инженерных вызовов стала прокладка сложного участка трубы под руслом местной реки. А в июне гидрогеологи завершили бурение дополнительных глубоких скважин, увеличив их диаметр и глубину для создания надежного запаса воды. Сейчас завершаются последние согласования по энергоснабжению, после чего стартуют финальные пусконаладочные испытания всей системы.

Переход на централизованное водоснабжение охватит более двухсот домов по всему Берликскому сельскому округу. Новые блага цивилизации придут в 116 домов Красной Поляны, а также в десятки домохозяйств Петриковки и Арбузинки. Для местных жителей это означает кардинальное улучшение повседневного быта, где чистая вода из крана перестанет быть роскошью и станет привычной нормой. Завершение всех строительных процедур намечено на третий квартал, открывая новую страницу в развитии этих территорий.