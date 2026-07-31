Пьяный алматинец после семейной ссоры вышел на улицу с ножом и попал в полицию

Ночью в полицию Алматы поступил звонок о том, что на пересечении проспектов Райымбека и Суюнбая ходит мужчина с ножом, сообщает Zakon.kz.

Патрульный экипаж Жетысуского района незамедлительно выехал на место. Подозреваемого оперативно обнаружили, обезвредили и задержали. К счастью, никто из прохожих не пострадал.

"Как установлено, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, незадолго до этого у него произошел семейный конфликт. После ссоры он вооружился кухонным ножом и вышел на улицу". Пресс-служба ДП Алматы

В настоящее время по данному факту сотрудниками Управления полиции Жетысуского района проводится проверка.

"Действиям задержанного будет дана правовая оценка", – заверили в пресс-службе Департамента.

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