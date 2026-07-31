"Просят сообщить код из SMS": казахстанцев предупредили о многоходовой схеме мошенников
Фото: Zakon.kz
Сегодня, 31 июля 2026 года, пресс-служба АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ") распространила важное предупреждение для казахстанцев касательно активизации мошенников, сообщает Zakon.kz.
Речь – о многоходовой схеме обмана.
"Осторожно, мошенники! Будьте внимательны! Не сообщайте коды из SMS и не выполняйте указания неизвестных лиц, даже если они представляются сотрудниками операторов связи, eGov.kz, государственных органов или банков", – призвали казахстанцев.
В последнее время, как подчеркнули в НИТ, участились случаи телефонного мошенничества.
"Злоумышленники звонят, представляясь операторами связи, и просят сообщить код из SMS якобы для продления номера. Затем они связываются повторно, представляясь сотрудниками eGov.kz, государственных органов или банков, и сообщают, что ваши персональные данные якобы находятся под угрозой. Используя психологическое давление, мошенники убеждают оформить кредит или перевести денежные средства на так называемый "безопасный счет", – раскрыли гражданам.
В НИТ напомнили, что сотрудники eGov.kz никогда:
- не запрашивают коды из SMS,
- не требуют оформить кредит,
- не просят переводить денежные средства.
"Если вам поступил такой звонок, прекратите разговор и не выполняйте никаких указаний".Пресс-служба АО "НИТ"
В Казахстане внедрят маркировку официальных звонков для защиты от мошенников. Об этом 21 июля 2026 года заявил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Досжан Мусалиев. Он уточнил, что маркировка звонков на абонентские устройства сотовой связи внедрена "для того, чтобы абонент мог отличать официальные звонки от мошеннических". То есть, как пояснил вице-министр, официальные звонки от банков, компаний, предоставляющих услуги, и так далее будут отображаться на экране устройства.
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