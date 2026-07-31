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Общество

В Алматы закроют улицу Манаса от Абая до Тимирязева

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 12:38 Фото: Zakon.kz
Водителей Алматы ждут очередные ограничения движения. Так, в связи с проведением среднего ремонта в городе на время перекроют участок улицы Манаса, сообщает Zakon.kz.

Согласно официальному заявления дорожных структур:

"С 19:00 31 июля 2026 года до 08:00 4 августа 2026 года движение будет перекрыто на участке от проспекта Абая до улицы Тимирязева".

Водителей и пешеходов попросили заранее планировать свой маршрут.

карта, дороги, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 12:38

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Ранее мы также рассказывали, что из-за ремонтных работ в Алматинской области с 31 июля по 25 августа 2026 года временно изменятся схемы движения автобусных маршрутов №233, 303 и 306.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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