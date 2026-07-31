В Алматы закроют улицу Манаса от Абая до Тимирязева

Фото: Zakon.kz

Водителей Алматы ждут очередные ограничения движения. Так, в связи с проведением среднего ремонта в городе на время перекроют участок улицы Манаса, сообщает Zakon.kz.

Согласно официальному заявления дорожных структур: "С 19:00 31 июля 2026 года до 08:00 4 августа 2026 года движение будет перекрыто на участке от проспекта Абая до улицы Тимирязева". Водителей и пешеходов попросили заранее планировать свой маршрут. Фото: пресс-служба акимата Алматы Ранее мы также рассказывали, что из-за ремонтных работ в Алматинской области с 31 июля по 25 августа 2026 года временно изменятся схемы движения автобусных маршрутов №233, 303 и 306.

Поделитесь новостью