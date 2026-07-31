В Алматы закроют улицу Манаса от Абая до Тимирязева
Фото: Zakon.kz
Водителей Алматы ждут очередные ограничения движения. Так, в связи с проведением среднего ремонта в городе на время перекроют участок улицы Манаса, сообщает Zakon.kz.
Согласно официальному заявления дорожных структур:
"С 19:00 31 июля 2026 года до 08:00 4 августа 2026 года движение будет перекрыто на участке от проспекта Абая до улицы Тимирязева".
Водителей и пешеходов попросили заранее планировать свой маршрут.
Ранее мы также рассказывали, что из-за ремонтных работ в Алматинской области с 31 июля по 25 августа 2026 года временно изменятся схемы движения автобусных маршрутов №233, 303 и 306.
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