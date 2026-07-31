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Общество

В Алматы водитель остался без "Гелендвагена" после внезапной проверки

Алматы, полиция, авто, водитель, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 16:36 Фото: Instagram/almaty.prokuratura и almaty__press
В Алматы сотрудники прокуратуры и департамента полиции (ДП) установили автомобиль Mercedes-Benz G-Class, известный как "Гелендваген", за которым зарегистрированы нарушения Правил дорожного движения (ПДД) на сотни тысяч тенге штрафов, сообщает Zakon.kz.

Подробности сегодня, 31 июля, раскрыли в прокуратуре южной столицы:

"В ходе мониторинга установлен автомобиль, за которым с начала 2026 года зарегистрировано 16 административных правонарушений на общую сумму свыше 367 000 тенге. Из них 9 – за превышение установленной скорости движения. В результате совместных мероприятий прокуратуры и полиции транспортное средство было установлено. При проверке выявлено отсутствие у водителя обязательного страхового полиса".

По данному факту составлен административный протокол по ст. 230 ("Нарушение законодательства Республики Казахстан об обязательном страховании") КоАП РК.

"Автомобиль водворен на специализированную стоянку".Прокуратура Алматы

Согласно информации, за истекшие сутки в рамках обеспечения безопасности дорожного движения уполномоченными органами составлено 2016 административных протоколов, в том числе 94 – за грубые нарушения ПДД. Из них:

  • 1 – управление транспортным средством лицом, лишенным права управления (ч. 3 ст. 612 КоАП РК);
  • 13 – управление транспортным средством в состоянии опьянения (ст. 608 КоАП РК);
  • 61 – нарушение правил маневрирования, в том числе опасное маневрирование ("шашки") (ст. 595 КоАП РК);
  • 15 – выезд на полосу встречного движения (ст. 596 КоАП РК).

Прокуратура города призывает всех участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения, так как каждое нарушение требований дорожной безопасности создает реальную угрозу жизни и здоровью граждан и может повлечь тяжкие последствия.

"Грубые нарушения Правил дорожного движения влекут ответственность, установленную законодательством РК. Принцип неотвратимости наказания будет обеспечен в отношении каждого лица, допустившего нарушения, создающие угрозу безопасности дорожного движения", – подчеркнули в прокуратуре Алматы.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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