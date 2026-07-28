Изменения в ПДД, штрафы и ДТП: Генпрокуратура сделала важное заявление для всех водителей Казахстана

Сегодня, 28 июля 2026 года, Генеральная прокуратура (ГП) Казахстана обратилась ко всем водителям с важными разъяснениями, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что для формирования культуры вождения благодаря скоординированной работе Генпрокуратуры, министерств внутренних дел, транспорта и здравоохранения, местных исполнительных органов и других госструктур реализован комплекс законодательных, организационных и цифровых мер, включая внедрение контроля средней скорости, восстановление лицензирования автошкол, обязательную регистрацию мопедов, расширение автоматической фиксации нарушений и цифровой обмен сведениями о водителях с медицинскими противопоказаниями.

Уже есть результаты – по итогам первого полугодия 2026 года количество травмированных в ДТП сократилось на 6% (с 22 346 до 21 007), погибших – на 15,5% (с 955 до 807). Благодаря этому удалось сохранить жизни 148 человек.

Вместе с тем ситуация на дорогах остается напряженной. Особую обеспокоенность вызывают грубые нарушения ПДД, незаконные ночные гонки и другие проявления транспортного хулиганства.

За шесть месяцев зарегистрировано 15 188 ДТП, более половины которых совершены злостными нарушителями ПДД. На пешеходных переходах травмирован 5 971 человек, погибли 208 граждан, в том числе 40 детей. По вине водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения, пострадали 209 человек, погибли 8.

По данным Генпрокуратуры, наиболее тяжкие последствия по-прежнему связаны с превышением скорости и опасным маневрированием. Именно эти нарушения стали причиной травмирования более 8 тыс. человек и гибели 676 граждан.

Поэтому сегодня активно внедряется практика привлечения злостных нарушителей к ответственности за мелкое хулиганство. Суды поддерживают позицию прокуроров, назначая нарушителям административный арест. С начала года арестовано 29 транспортных хулиганов по ст. 434 КоАП РК.

С 25 августа, как подчеркнули в надзорном органе, совершенствуется механизм контроля за прохождением обязательного медицинского осмотра водителями старше 65 лет и водителями с инвалидностью.

"Новых обязанностей изменения не вводят – обязательный медосмотр действует с 2014 года (в Законе "О дорожном движении" – пп. 2 п. 5 ст. 29). При отсутствии сведений о его прохождении действие водительского удостоверения будет автоматически приостанавливаться, а после поступления информации о прохождении медосмотра (форма №073/у) – автоматически возобновляться. Генеральная прокуратура настоятельно рекомендует гражданам пройти медицинское освидетельствование заблаговременно". Представитель ГП РК Саян Абденов

Также сообщается, что одним из результатов цифровой трансформации стал пилотный проект балльной системы оценки водительской дисциплины, реализованный Генпрокуратурой на базе системы "Цифровой надзор" и позволяющий выявлять злостных нарушителей по всей стране. Реализация законодательных предложений будет подготовлена совместно с МВД на площадке Курултая .

Наряду с совершенствованием законодательства органы прокуратуры продолжают профилактическую работу. 23 июля 2026 года Генпрокуратурой проведена встреча со столичными водителями, систематически нарушающими ПДД. Главная цель акции – не наказать граждан, а убедить их изменить свое поведение до того, как очередное нарушение приведет к человеческим жертвам .

"Призываем граждан сообщать в органы полиции о фактах опасного вождения, незаконных гонок и других грубых нарушениях ПДД. Практика показывает, что значительная часть тяжких ДТП совершается водителями, неоднократно привлекавшимися к административной ответственности. Для отдельных нарушителей штраф стал восприниматься как плата за возможность игнорировать закон". Представитель ГП РК Саян Абденов

Так, виновник аварии в Алматы, унесшей жизни трех человек, ранее 21 раз превышал скорость, а водитель смертельного ДТП в Акмолинской области 13 раз нарушал ПДД. Своевременные сообщения и записи видеорегистраторов помогут выявлять автохулиганов.

"Следует помнить, что автомобиль – это источник повышенной опасности. В руках дисциплинированного водителя он остается средством передвижения, однако в руках человека, сознательно игнорирующего закон, может стать причиной гибели людей. Не менее важна ответственность самих пешеходов. Перед выходом на проезжую часть необходимо убедиться в безопасности перехода, а родителям – всегда держать маленьких детей за руку. Водителям, особенно управляющим электромобилями с малошумным ходом, следует проявлять повышенную внимательность к пешеходам". Представитель ГП РК Саян Абденов

В Генпрокуратуре отметили, что культура водителя проявляется не только в соблюдении Правил дорожного движения, но и в бережном отношении к окружающей среде. В связи с этим водителей призвали не выбрасывать мусор из автомобилей.

"Генеральная прокуратура напоминает, что превышение скорости, опасное маневрирование, управление транспортом в состоянии опьянения, использование телефона за рулем и другие грубые нарушения могут повлечь лишение права управления транспортным средством, административный арест, а при наступлении тяжких последствий – уголовную ответственность", – заключил Саян Абденов.

Ранее сообщалось, что лето 2026 года в Казахстане стало временем многих изменений и дополнений в Правила дорожного движения. Речь идет о двух законах с поправками, один из которых вступил в силу 1 июля 2026 года, а другой вводится в действие 25 августа. В связи с этим 20 июля Zakon.kz рассказывал в подробностях, что это за новые правила.

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24 июля МВД обратилось к водителям после слухов о новых правилах медосмотра.