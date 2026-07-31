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Общество

Астанчанам напомнили об ответственности за свои слова

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 17:15 Фото: Zakon.kz
Председатель Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Астаны Бауыржан Ахметкалиев 31 июля 2026 года на брифинге рассказал, за какие нарушения горожанам чаще всего назначали арест по делам о мелком хулиганстве, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что, согласно ст. 434 Кодекса РК об административных правонарушениях, использование нецензурной брани в общественных местах рассматривается как мелкое хулиганство.

"В настоящее время одной из основных площадок для коммуникации является интернет-пространство. Социальные сети, мессенджеры и различные онлайн-платформы стали важными средствами обмена мнениями и распространения информации. Каждый человек несет ответственность за свои слова и действия. Поэтому и в социальных сетях необходимо соблюдать нормы этики. Следует с уважением относиться к мнению других и воздерживаться от использования оскорбительных выражений. В последние годы случаи нарушения норм этики, в том числе использования нецензурной лексики, все чаще встречаются не только в общественных местах, но и в интернет-пространстве. Подобные действия оказывают негативное влияние на культуру общественного общения.", – подчеркнул Бауыржан Ахметкалиев.

Он напомнил, что нецензурная или бранная лексика понимается как грубые и непристойные слова и выражения, унижающие честь и достоинство человека.

"Использование таких слов способствует возникновению конфликтов между людьми, снижению уровня взаимного уважения, а также формированию негативных моделей поведения, особенно среди молодежи", – продолжил Бауыржан Ахметкалиев.

По его словам, в первом полугодии текущего года в производство суда поступило всего 2131 дело об административных правонарушениях, связанных с мелким хулиганством, из которых рассмотрено 2120 дел.

"Это меньше на 1461 дело по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них по 2063 делам были применены меры административного взыскания. Это составляет 97,3% от общего числа рассмотренных дел. Среди назначенных взысканий: административный арест – по 1037 делам, административный штраф – по 1021 делу, привлечение к общественным работам – по 5 делам. По 57 делам административное производство было прекращено", – резюмировал Бауыржан Ахметкалиев.

Спикер подчеркнул, что при вынесении решения суд учитывает личность нарушителя, а также смягчающие и отягчающие обстоятельства: наказанием могут стать штраф в размере 20 МРП, общественные работы продолжительностью от 20 до 60 часов или административный арест на срок от пяти до 15 суток.

30 июля 2026 года стало известно, что 22-летнего казахстанца арестовали из-за ролика в TikTok и Instagram.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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