Астанчанам напомнили об ответственности за свои слова

Председатель Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Астаны Бауыржан Ахметкалиев 31 июля 2026 года на брифинге рассказал, за какие нарушения горожанам чаще всего назначали арест по делам о мелком хулиганстве, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что, согласно ст. 434 Кодекса РК об административных правонарушениях, использование нецензурной брани в общественных местах рассматривается как мелкое хулиганство.

"В настоящее время одной из основных площадок для коммуникации является интернет-пространство. Социальные сети, мессенджеры и различные онлайн-платформы стали важными средствами обмена мнениями и распространения информации. Каждый человек несет ответственность за свои слова и действия. Поэтому и в социальных сетях необходимо соблюдать нормы этики. Следует с уважением относиться к мнению других и воздерживаться от использования оскорбительных выражений. В последние годы случаи нарушения норм этики, в том числе использования нецензурной лексики, все чаще встречаются не только в общественных местах, но и в интернет-пространстве. Подобные действия оказывают негативное влияние на культуру общественного общения.", – подчеркнул Бауыржан Ахметкалиев.

Он напомнил, что нецензурная или бранная лексика понимается как грубые и непристойные слова и выражения, унижающие честь и достоинство человека.

"Использование таких слов способствует возникновению конфликтов между людьми, снижению уровня взаимного уважения, а также формированию негативных моделей поведения, особенно среди молодежи", – продолжил Бауыржан Ахметкалиев.

По его словам, в первом полугодии текущего года в производство суда поступило всего 2131 дело об административных правонарушениях, связанных с мелким хулиганством, из которых рассмотрено 2120 дел.

"Это меньше на 1461 дело по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них по 2063 делам были применены меры административного взыскания. Это составляет 97,3% от общего числа рассмотренных дел. Среди назначенных взысканий: административный арест – по 1037 делам, административный штраф – по 1021 делу, привлечение к общественным работам – по 5 делам. По 57 делам административное производство было прекращено", – резюмировал Бауыржан Ахметкалиев.

Спикер подчеркнул, что при вынесении решения суд учитывает личность нарушителя, а также смягчающие и отягчающие обстоятельства: наказанием могут стать штраф в размере 20 МРП, общественные работы продолжительностью от 20 до 60 часов или административный арест на срок от пяти до 15 суток.



30 июля 2026 года стало известно, что 22-летнего казахстанца арестовали из-за ролика в TikTok и Instagram.