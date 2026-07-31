Казахстанская учительница набрала кредитов на 16 млн тенге и оказалась в суде

Учитель из Жамбылской области, задолжавшая шести банкам более 16,4 млн тенге, добилась права на восстановление платежеспособности через суд. Апелляционная коллегия утвердила для нее 5-летний план выплат, передает Zakon.kz.

По данным суда, заявитель работает учителем казахского языка и литературы в школе-гимназии Шуского района.

В связи с ухудшением материального положения она не смогла своевременно исполнять обязательства перед кредиторами. Общая сумма ее задолженности перед 6 банками превысила 16,4 тенге.

"Сумма ежемесячных платежей по всем кредитам превышала 650 тысяч тенге, не считая обязательных расходов на проживание. Шуский районный суд установил, что К. имеет стабильный доход, который позволяет восстановить ее платежеспособность и погасить задолженность в течение 5 лет", – говорится в сообщении суда 31 июля 2026 года.

Как выяснилось, процедуры банкротства в отношении нее не применялись, доказательств о недобросовестности должника не установлено. 5 из 6 банков просили отказать в удовлетворении заявления.

Учитывая представленные доказательства, Шуский районный суд удовлетворил заявление и применил процедуру восстановления платежеспособности.

Не согласившись с решением, один из банков обжаловал его в апелляционном порядке.

"Изучив материалы дела и доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия пришла к выводу, что суд первой инстанции правильно установил фактические обстоятельства дела и верно применил нормы законодательства", – рассказали в суде.

Решение Шуского районного суда оставлено без изменения, а апелляционная жалоба банка – без удовлетворения.

Судебные акты вступили в законную силу. Данное решение дало женщине возможность поэтапно погасить всю задолженность перед банками.

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