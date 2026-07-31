#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
473.59
544.68
5.94
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
473.59
544.68
5.94
Общество

Новая этика и новое качество нации – Ерлан Карин о целях президентских реформ

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 19:49 Фото: pexels
Первый заместитель руководителя администрации президента Ерлан Карин в социальной сети Facebook высказался о формировании новой общественной этики, культуры поведения и личной ответственности граждан, передает Zakon.kz.

Он подчеркнул, что развитие внутренней культуры общества является одним из ключевых условий дальнейшего развития страны.

"Сегодня разного рода конфликты в обществе возникают не из-за объективных противоречий, а вследствие элементарного отсутствия культуры поведения, проявлений невоспитанности и пренебрежения нормами приличия", – написал Карин.

Именно поэтому, считает он, формирование новой общественной этики становится сегодня одной из важнейших государственных задач.

По его словам, предотвратить конфликты в обществе можно прежде всего через развитие личной культуры каждого человека – это уважение к окружающим, добросовестное отношение к своему делу, соблюдение закона, поддержание чистоты и общественного порядка.

Ерлан Карин также подчеркнул, что изменение общественных привычек и повышение качества нации невозможно обеспечить лозунгами или идеологическими кампаниями. По его мнению, добиться устойчивых изменений можно только последовательной реализацией конкретных практических мер. Неслучайно глава государства уделяет этому вопросу особое внимание.

В этой связи он напомнил, что по поручению президента Касым-Жомарта Токаева в Казахстане уже реализуется комплекс системных мер.

В частности, в школах внедрена единая воспитательная программа "Адал азамат", принят закон о противодействии вандализму, усилена защита природных объектов, введены нормы, регулирующие сокрытие лица в общественных местах, установлен запрет на нецензурную брань в общественных местах, ужесточены требования к соблюдению правил дорожного движения, а также предусмотрена ответственность за унижение чести и достоинства граждан в социальных сетях.

Отдельно Карин отметил роль правовых механизмов в формировании новой общественной этики. В качестве примера он привел работу МВД, которое стало открыто привлекать к ответственности пользователей социальных сетей, совершающих ради хайпа противоправные и вызывающие поступки, а также авторов опасных пранков. По его мнению, такая практика станет уроком для других потенциальных нарушителей.

Ранее Ерлан Карин объяснил решение Конституционного суда по президентскому сроку.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Подписание законов, назначения, Акорда, резиденция Президента РК
09:42, 08 июля 2026
Ерлан Карин объяснил решение Конституционного суда по президентскому сроку
Ерлан Карин
15:01, 30 июня 2026
Ерлан Карин назначен первым заместителем руководителя Администрации президента
Фото: редколлегия по истории Казахстана
20:00, 15 июля 2026
Ерлан Карин: Ученые должны акцентировать внимание на созидательных страницах истории
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: UWW
20:15, Сегодня
Казахстанская борчиха Бахытнур проиграла схватку за бронзовую медаль на ЧМ-2026
Фото: ФК &quot;Шахтёр&quot;
19:54, Сегодня
"Шахтёр" обыграл "Тобыл-М" в матче Первой лиги
Фото: UWW
19:25, Сегодня
Казахстанская борчиха Баккожа победила россиянку и выиграла бронзовую медаль ЧМ-2026
Фото: UWW
18:53, Сегодня
Казахстанский борец Темиргали досрочно уступил россиянину в полуфинале ЧМ-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: