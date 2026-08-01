"Превращается в болото": еще одна река в Казахстане гибнет под зеленым ковром

Визитная карточка Павлодара утопает в зелени: Иртыш в районе речвокзала активно покрывается водорослями из-за обмеления. Гидрологи считают, что если дно реки не почистить в ближайшее время, центральный затон превратится в настоящее болото, передает Zakon.kz.

Как сообщает 1 августа 2026 года телеканал "Ирбис ТВ", зеленая пелена на Иртыше встревожила павлодарцев. Жители задаются вопросом: почему некогда широкая река все больше напоминает заросший водоем?

Сами по себе водоросли – часть естественной экосистемы, говорят эксперты. Они служат кормом для обитателей. Настораживает специалистов то, что их становится слишком много. Это связано с тем, что уменьшилась глубина реки.

А мелеть затоны возле речвокзала стали, потому что уже много лет в этом месте не чистят дно и берега. Раньше этим занималось предприятие водных путей, но сегодня их основная задача – поддержание фарватера для судоходства.

"Река Иртыш в себе несет ил, наносы песка. Они задерживаются о корни и постоянно увеличивают площадь, тем самым уменьшая глубину реки в этом месте. Если глубина будет чуть больше, то водоросли не смогут размножаться – просто их стебли не достанут до дна, чтобы закрепиться корнями", – сообщил Антон Чашин, эксперт-гидролог.

Решение, по словам специалистов, одно – дноуглубительные работы. Если же ничего не предпринимать, на русло эти процессы не повлияют. Но могут изменить облик города. Лет через сто прямо в центре Павлодара образуется болото, уверены специалисты. И любоваться с пирса на седой Иртыш жители уже не смогут.

Ранее жители Семея заметили резкий спад воды в Иртыше. Особенно сильно обмелела его притока Семипалатинка в районе острова Бейбитшилик.