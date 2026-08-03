"Двойные" фонари в парке "Южный" объяснили в акимате Алматы

Жители города обратили внимание на странное "дублирование" фонарей в парке "Южный". Zakon.kz получил комментарий по ситуации от акимата Алматы.

Речь идет о необычном "соседстве" фонарей, будто бы иллюстрирующих собой разные исторические этапы жизни города.

В Управлении развития общественных пространств Алматы в ответ на закономерный вопрос пояснили, что в настоящее время на данном участке проводится переподключение к новой линии наружного освещения.

"Один из установленных фонарей является существующим, второй – новым. После завершения всех работ старые опоры освещения будут демонтированы. Старые фонари будут использованы в других местах", – подытожили в пресс-службе.

В мае текущего года мы рассказывали, как преобразился мегаполис и на каком этапе реализация проекта по подсветке города. Подробнее об освещении в Алматы – здесь.