"Двойные" фонари в парке "Южный" объяснили в акимате Алматы
Фото: Zakon.kz
Жители города обратили внимание на странное "дублирование" фонарей в парке "Южный". Zakon.kz получил комментарий по ситуации от акимата Алматы.
Речь идет о необычном "соседстве" фонарей, будто бы иллюстрирующих собой разные исторические этапы жизни города.
В Управлении развития общественных пространств Алматы в ответ на закономерный вопрос пояснили, что в настоящее время на данном участке проводится переподключение к новой линии наружного освещения.
"Один из установленных фонарей является существующим, второй – новым. После завершения всех работ старые опоры освещения будут демонтированы. Старые фонари будут использованы в других местах", – подытожили в пресс-службе.
В мае текущего года мы рассказывали, как преобразился мегаполис и на каком этапе реализация проекта по подсветке города. Подробнее об освещении в Алматы – здесь.
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