"Опять привезли новую плитку": в акимате Алматы объяснили, что происходит на аллее по Гагарина

В социальных сетях житель Алматы возмутился ремонтом, который проводится на аллее вдоль пр. Гагарина. В акимате южной столицы объяснили причину, сообщает Zakon.kz.

Алматинец накануне, 14 июля 2026 года, в Threads заявил, что на аллею, расположенную по пр. Гагарина, "опять привезли новую плитку, опять уничтожили кучу зелени, опять пытаются закопать систему орошения".

Также возмущенный житель южной столицы показал "еще немного "красоты" из аллеи на Гагарина ниже Абая".

"А это аллея на Гагарина – теперь выше Абая. Еще по весне здесь была нормальная трава, после дождей даже вырастали шампиньоны. А сейчас так. Потому что автополив, который тут типа есть, я видел работающим за год два раза. И поливал он асфальт. Потому что пару дней назад траву здесь выкосили под ноль. Ровно то же самое было год назад. И тогда пришлось все засевать заново. Где-то нормально взошло, где-то нет. Как взошло, так взошло – до качества ведь никому нет дела", – рассказал мужчина.

За комментарием мы обратились в городской акимат.

"В настоящее время по пр. Гагарина ведутся работы по благоустройству для улучшения полива зеленых насаждений. В рамках благоустройства замена существующей брусчатки не планируется, ведутся работы исключительно по восстановлению провалов и обновлению, расширению стыков на перекрестках", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе акимата Алматы.

Также сообщается, что ведутся работы по обновлению системы полива с устройством капельного орошения.

"Старый металлический полив в связи с изношенностью труб, коррозией и сложностью в обслуживании (консервация и расконсервация после зимнего периода) меняется на современную систему автоматического полива", – пояснили в пресс-службе акимата Алматы.

Вместе с тем в акимате уточнили, что последнее благоустройство пр. Гагарина от пр. Абая до ул. Толе би проводилось в 2020 году.

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