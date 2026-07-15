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Общество

"Опять привезли новую плитку": в акимате Алматы объяснили, что происходит на аллее по Гагарина

Алматы, ремонт, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 16:10 Фото: Threads/dmitriy_mostovoy
В социальных сетях житель Алматы возмутился ремонтом, который проводится на аллее вдоль пр. Гагарина. В акимате южной столицы объяснили причину, сообщает Zakon.kz.

Алматинец накануне, 14 июля 2026 года, в Threads заявил, что на аллею, расположенную по пр. Гагарина, "опять привезли новую плитку, опять уничтожили кучу зелени, опять пытаются закопать систему орошения".

Алматы, аллея, ремонт, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 16:10

Фото: Threads/dmitriy_mostovoy

Также возмущенный житель южной столицы показал "еще немного "красоты" из аллеи на Гагарина ниже Абая".

Алматы, аллея, ремонт, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 16:10

Фото: Threads/dmitriy_mostovoy

"А это аллея на Гагарина – теперь выше Абая. Еще по весне здесь была нормальная трава, после дождей даже вырастали шампиньоны. А сейчас так. Потому что автополив, который тут типа есть, я видел работающим за год два раза. И поливал он асфальт. Потому что пару дней назад траву здесь выкосили под ноль. Ровно то же самое было год назад. И тогда пришлось все засевать заново. Где-то нормально взошло, где-то нет. Как взошло, так взошло – до качества ведь никому нет дела", – рассказал мужчина.

Алматы, аллея, деревья, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 16:10

Фото: Threads/dmitriy_mostovoy

За комментарием мы обратились в городской акимат.

"В настоящее время по пр. Гагарина ведутся работы по благоустройству для улучшения полива зеленых насаждений. В рамках благоустройства замена существующей брусчатки не планируется, ведутся работы исключительно по восстановлению провалов и обновлению, расширению стыков на перекрестках", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе акимата Алматы.

Также сообщается, что ведутся работы по обновлению системы полива с устройством капельного орошения.

"Старый металлический полив в связи с изношенностью труб, коррозией и сложностью в обслуживании (консервация и расконсервация после зимнего периода) меняется на современную систему автоматического полива", – пояснили в пресс-службе акимата Алматы.

Вместе с тем в акимате уточнили, что последнее благоустройство пр. Гагарина от пр. Абая до ул. Толе би проводилось в 2020 году.

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, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 16:10
Новое место для прогулок и отдыха появится у жителей Алматы

13 июля 2026 года другой житель Алматы возмутился новым ремонтом вдоль Большой Алматинки. По его словам, за последние неполные два месяца асфальт вдоль речки перекладывают уже в третий раз. На это отреагировали в Управлении экологии и окружающей среды акимата Алматы.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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