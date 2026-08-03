В Алматы представили новые цифровые решения в рамках программы "Таза Қазақстан"

3 августа 2026 года в Алматы при поддержке акимата города запущен новый цифровой инструмент, направленный на развитие экологической культуры, разумного потребления и системы раздельного сбора отходов в рамках республиканской программы "Таза Қазақстан".

3 августа 2026 года в Алматы при поддержке акимата города запущен новый цифровой инструмент, направленный на развитие экологической культуры, разумного потребления и системы раздельного сбора отходов в рамках республиканской программы "Таза Қазақстан".

Презентация цифровой платформы ECO Network состоялась в рамках экологического фестиваля на Арбате, организованного Управлением экологии и окружающей среды города Алматы совместно с Первым Эко-Хабом и проектом ECO Network. Символично, что мероприятие прошло именно на этой площадке, где год назад была установлена первая в городе скамейка из переработанного пластика.

В мероприятии приняли участие представители государственных учреждений. Им представили возможности нового цифрового инструмента и разъяснили механизм участия в экологической инициативе. С 3 августа сотрудники государственных организаций смогут присоединиться к программе, сортируя бытовые отходы и регулярно сдавая их на переработку. Цифровая платформа позволит в режиме реального времени отслеживать уровень вовлеченности организаций в реализацию экологических инициатив.

Фото: акимат города Алматы

В дальнейшем функционал платформы планируется расширять. Предусматривается внедрение новых сервисов с использованием технологий искусственного интеллекта, а также подключение к системе представителей бизнеса, образовательных организаций, колледжей и высших учебных заведений.

Также в рамках мероприятия были представлены две новые экологические инициативы для жителей города, реализуемые при поддержке Управления экологии и окружающей среды города Алматы совместно с экологическими партнерами. Проекты направлены на развитие раздельного сбора отходов, увеличение объемов переработки вторсырья и повышение экологической культуры населения.

Первая инициатива – "Твоя мебель из переработанного пластика". Жители смогут сдавать в Эко-Хабы по адресам: ул. Маркова, 44, и Satbayev University отдельные виды пластика, например пластиковые фруктовые ящики. Информация о сданном сырье будет фиксироваться в приложении econetwork.me, а после накопления необходимого объема участники смогут обменять его на изделия из переработанного пластика.

Фото: акимат города Алматы

Вторая инициатива – "Я забочусь о своей земле". Она предусматривает безопасный сбор и передачу на переработку литий-ионных аккумуляторов от мобильных телефонов, планшетов, электросамокатов, дронов и другой техники. Прием будет организован в тех же Эко-Хабах, а полный перечень принимаемых изделий будет размещен в приложении econetwork.me. Для наиболее активных участников предусмотрены ценные призы.

"Республиканская акция "Таза Қазақстан" стала катализатором важных изменений. Сегодня все больше инициатив направлено на развитие экологической культуры, внедрение современных технологий и расширение возможностей для раздельного сбора отходов. Акимат Алматы поддерживает такие проекты и продолжит создавать условия для реализации экологических инициатив совместно с партнерами и жителями города", – отметил руководитель Управления экологии и окружающей среды города Алматы Серик Адилбаев.