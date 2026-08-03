Опасного лихача на автодороге Астана – Бурабай сняли на видео

На автодороге Астана – Бурабай владелец BMW X5 на высокой скорости перекрывал дорогу другим водителям, создавая аварийную ситуацию, сообщает Zakon.kz.

На пульт "102" поступило сообщение от жителя Астаны о том, что 2 августа на автодороге Астана – Бурабай водитель автомобиля BMW X5 грубо нарушал Правила дорожного движения: неоднократно совершал опасные маневры, подрезал другие транспортные средства, хаотично перестраивался между полосами движения и при перестроении не подавал сигналы световыми указателями поворота. Поведение водителя было снято на видео.

"Сотрудники полиции передали ориентировку нарядам патрульной полиции. В ходе проведенных мероприятий личность водителя была установлена. Для привлечения нарушителя к ответственности сотрудникам полицейские выехали по месту его жительства. В отношении водителя составлены административные материалы по двум статьям КоАП РК. Кроме того, с ним проведена профилактическая беседа о недопустимости опасного поведения на дороге и необходимости строгого соблюдения ПДД". ДП Акмолинской области

Водитель в свое оправдание заявил, что вел себя так из-за возникшей конфликтной ситуации с другим участником дорожного движения. По его словам, заявитель сам также допускал нарушение Правил дорожного движения, в связи с чем он намерен обратиться в полицию с встречным заявлением. Но данные обстоятельства не освобождают его от ответственности за допущенные нарушения.

Полицейские призывают водителей быть взаимовежливыми на дорогах, не поддаваться эмоциям и не выяснять отношения за рулем. Любые конфликтные ситуации должны разрешаться исключительно в правовом поле.

Ранее в Аксу полицейские привлекли к ответственности водителя BMW без госномеров, устроившего опасный дрифт во время свадебной фотосессии. Нарушение попало на видео, которое разлетелось по социальным сетям.