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Происшествия

Более 500 автомобилей застряли на трассе Астана – Бурабай

пробка из 500 автомобилей образовалась на трассе Астана - Бурабай, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 20:35 Фото: скриншот видео
21 января на автодороге Астана – Бурабай в результате ухудшения погодных условий образовалось скопление более 500 автомобилей. Спасатели МЧС оперативно провели профилактические работы, благодаря которым удалось развернуть 320 машин, сообщает Zakon.kz.

Для водителей и пассажиров на трассе было организовано горячее питание.

"В пунктах обогрева временно размещены 30 человек, которые также обеспечены горячим питанием. Для экстренной помощи и уточнения информации рекомендуем обращаться в службы спасения по номеру 112", – рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что в 13 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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