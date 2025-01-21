Более 500 автомобилей застряли на трассе Астана – Бурабай

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21 января на автодороге Астана – Бурабай в результате ухудшения погодных условий образовалось скопление более 500 автомобилей. Спасатели МЧС оперативно провели профилактические работы, благодаря которым удалось развернуть 320 машин, сообщает Zakon.kz.

Для водителей и пассажиров на трассе было организовано горячее питание. "В пунктах обогрева временно размещены 30 человек, которые также обеспечены горячим питанием. Для экстренной помощи и уточнения информации рекомендуем обращаться в службы спасения по номеру 112", – рассказали в полиции. Ранее сообщалось, что в 13 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение.

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