Более 500 автомобилей застряли на трассе Астана – Бурабай
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21 января на автодороге Астана – Бурабай в результате ухудшения погодных условий образовалось скопление более 500 автомобилей. Спасатели МЧС оперативно провели профилактические работы, благодаря которым удалось развернуть 320 машин, сообщает Zakon.kz.
Для водителей и пассажиров на трассе было организовано горячее питание.
"В пунктах обогрева временно размещены 30 человек, которые также обеспечены горячим питанием. Для экстренной помощи и уточнения информации рекомендуем обращаться в службы спасения по номеру 112", – рассказали в полиции.
Ранее сообщалось, что в 13 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение.
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