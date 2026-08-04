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Общество

Больше несырьевых товаров стали импортировать в Казахстан

Торговые отношения, торговля между странами, международная торговля, экспорт, товары, импорт, торговое сотрудничество, товарообмен, перевозка грузов, грузоперевозки, товарные контейнеры, контейнер, логистика, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 10:25 Фото: akorda.kz
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев 4 августа 2026 года на заседании правительства озвучил ситуацию касательно обеспеченности страны продуктами, передает корреспондент Zakon.kz.

Он заверил, что сегодня Казахстан полностью обеспечивает внутренний спрос по большинству базовых продуктов.

"Самообеспеченность свыше 100% по подсолнечному маслу, муке, рису, картофелю, луку, моркови, макаронным изделиям, говядине и баранине. Практически полностью внутренний спрос закрывается по молоку и яйцам", – сказал Шаккалиев.

Что касается непродовольственного сектора, то за пять месяцев экспорт несырьевых товаров увеличился на 12% и составил свыше 10 млрд долларов.

"Импорт вырос на 4,4%, или на 0,9 млрд долларов. Внутренний рынок Казахстана остается главным источником спроса для отечественных производителей", – добавил министр.

Ранее мы писали о снижении доли критического импорта в стране.

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Азамат Сыздыкбаев
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Торговые отношения, торговля между странами, международная торговля, экспорт, товары, импорт, торговое сотрудничество, товарообмен, перевозка грузов, грузоперевозки, товарные контейнеры, контейнер, логистика
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