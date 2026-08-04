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Общество

Доля критического импорта снизилась в Казахстане

Торговые отношения, торговля между странами, международная торговля, экспорт, товары, импорт, торговое сотрудничество, товарообмен, перевозка грузов, грузоперевозки, товарные контейнеры, контейнер, логистика, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 10:18 Фото: akorda.kz
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев 4 августа 2026 года на заседании правительства рассказал о внутреннем товарообороте в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Он сообщил, что по итогам первого полугодия объем внутреннего товарооборота достиг 36,2 трлн тенге.

"Рост составил 15,3%. Основной вклад обеспечен продовольственным сегментом. Его рост составил почти 30%. Укрепляются позиции наших АПК-производителей и на внешних рынках", – сказал Шаккалиев.

По его словам, за январь – май экспорт продовольствия вырос на 34,4% и достиг 1,6 млрд долларов.

"Одновременно снижается зависимость внутреннего рынка от критического импорта. Его доля сократилась до 14,7%, что свидетельствует о расширении внутреннего спроса на отечественную продукцию", – добавил министр.

О том, какие российские продукты могут подорожать в Казахстане, читайте в материале.

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Азамат Сыздыкбаев
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