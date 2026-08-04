Доля критического импорта снизилась в Казахстане

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев 4 августа 2026 года на заседании правительства рассказал о внутреннем товарообороте в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Он сообщил, что по итогам первого полугодия объем внутреннего товарооборота достиг 36,2 трлн тенге.

"Рост составил 15,3%. Основной вклад обеспечен продовольственным сегментом. Его рост составил почти 30%. Укрепляются позиции наших АПК-производителей и на внешних рынках", – сказал Шаккалиев.

По его словам, за январь – май экспорт продовольствия вырос на 34,4% и достиг 1,6 млрд долларов.

"Одновременно снижается зависимость внутреннего рынка от критического импорта. Его доля сократилась до 14,7%, что свидетельствует о расширении внутреннего спроса на отечественную продукцию", – добавил министр.

О том, какие российские продукты могут подорожать в Казахстане, читайте в материале.