Скидки заманили тысячи людей: казахстанцы потеряли миллиарды на онлайн-покупках

Около трех тысяч казахстанцев могли стать жертвами мошенников при покупке товаров через интернет-магазин. Люди заказывали бытовую технику, телефоны, посуду и ювелирные изделия, но после оплаты не получили свои покупки. Предварительный ущерб оценивается в 6 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

По словам покупателей, онлайн-площадка привлекала клиентов низкими ценами – стоимость товаров была почти на 40% ниже, чем у других продавцов. Кроме того, доверие вызывали обещания быстрой доставки.

Одна из пострадавших, Балкия Мараткызы, рассказала, что оформила заказ на 17 млн тенге. По ее словам, часть товара ей доставили, однако большую часть покупки она так и не получила.

"Я заказала вещей на 17 млн тенге. Сначала пришли два телефона, потом четыре. Мне все время обещали: "Вот-вот привезут, скоро доставят", но оставшийся товар мне так и не прислали. А мы ведь ещё и советовали своим родственникам и знакомым покупать у них технику. Теперь сами оплачиваем кредиты, которые оформили на товары", – рассказала она.

Покупатели отмечают, что проблемы начались около четырех месяцев назад, когда многие стали оформлять крупные заказы. После этого продавцы перестали отвечать на сообщения, а оплаченные товары не были доставлены.

Обманутые клиенты обратились в полицию. По факту возбуждено уголовное дело.

По информации правоохранительных органов, расследование ведется в Астане, а подозреваемым может грозить до семи лет лишения свободы.

"Порядка 100 человек обратились. И переданы, согласно юрисдикции, в управление полиции Байконурского района города Астаны. Основное уголовное дело расследуется там. И, насколько нам известно, все лица, причастные к данной преступной схеме, установлены и задерживаются", – сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

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