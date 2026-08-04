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Общество

Популяризацией казахстанского сыра занялись в Минторговли

Супермаркет, маркет, продуктовый, продукты питания, сыр, сырная продукция, молочные продукты, молочный продукт, молочные изделия, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 11:00 Фото: Zakon.kz
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев 4 августа 2026 года на заседании правительства рассказал о поддержке ведомства в сфере продвижения казахстанских продуктов, передает корреспондент Zakon.kz.

В качестве примера он привел сыр.

"Совместно с Национальным аналитическим центром внедрены современные инструменты потребительского маркетинга для продвижения отечественной продукции. Пилотный проект по продвижению казахстанского сыра реализуется во всех регионах страны в 40 крупных республиканских и региональных торговых сетях", – сказал Шаккалиев.

По его данным, только за первый месяц реализации пилота продажи казахстанского сыра выросли на 7%.

"В настоящее время определяется перечень следующих товарных категорий для его масштабирования", – добавил министр.

Ранее мы писали, что в Казахстан стали экспортировать больше несырьевых товаров.

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Азамат Сыздыкбаев
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