Популяризацией казахстанского сыра занялись в Минторговли

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев 4 августа 2026 года на заседании правительства рассказал о поддержке ведомства в сфере продвижения казахстанских продуктов, передает корреспондент Zakon.kz.

В качестве примера он привел сыр.

"Совместно с Национальным аналитическим центром внедрены современные инструменты потребительского маркетинга для продвижения отечественной продукции. Пилотный проект по продвижению казахстанского сыра реализуется во всех регионах страны в 40 крупных республиканских и региональных торговых сетях", – сказал Шаккалиев.

По его данным, только за первый месяц реализации пилота продажи казахстанского сыра выросли на 7%.

"В настоящее время определяется перечень следующих товарных категорий для его масштабирования", – добавил министр.

Ранее мы писали, что в Казахстан стали экспортировать больше несырьевых товаров.