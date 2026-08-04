Новые требования внедряются в Казахстане к электронным торговым площадкам

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев 4 августа 2026 года на заседании правительства рассказал о мерах поддержки казахстанских товаропроизводителей, передает корреспондент Zakon.kz.

Он заверил, что для повышения узнаваемости отечественные товары со знаком "Сделано в Казахстане" размещаются в наиболее востребованных зонах торгового зала.

"Для "новых производителей" предусмотрены полки для стартапов и "зеленые прилавки". Аналогичные требования внедряются на отечественных электронных торговых площадках", – сказал Арман Шаккалиев.

Таким образом, как отметил глава МТИ, обеспечен равный доступ отечественных производителей к торговой инфраструктуре.

"Законом запрещен необоснованный отказ торговых сетей в заключении договоров поставки с отечественными производителями", – напомнил Арман Шаккалиев.

Ранее мы писали, что в Казахстан стали экспортировать больше несырьевых товаров.