Качество казахстанской колбасы оценил глава Минторговли

Фото: Zakon.kz

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев 4 августа 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал качество производимых в Казахстане колбас, передает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос касался натуральности мяса, из которого готовится эта колбаса. "Важный вопрос, потому что стандарты – это требования. Даже наши производители иногда поднимают вопрос, что в наших колбасных изделиях настоящее мясо, а в импорте, мы видим часто, идут соя, заменители и так далее. И вот в этой связи мы порядка 13 тысяч образцов пищевой продукции (протестировали. – Прим. ред.), более тысячи сертификатов были отменены", – сказал Шаккалиев. Он заверил, что вся продукция полностью безопасна. "В любом случае потребитель голосует рублем, потому что не все могут себе позволить определенные категории при покупке продукции, и здесь, конечно, ассортимент – он тоже присутствует. Но базовое требование, чтобы эта продукция безопасна, – такая работа проводится", – добавил министр. Ранее мы писали о новых рынках для сбыта основных казахстанских экспортных продуктов.

Поделитесь новостью