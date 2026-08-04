#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
475.38
547.73
5.93
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
475.38
547.73
5.93
Общество

Качество казахстанской колбасы оценил глава Минторговли

Супермаркет, маркет, продуктовый, продукты питания, колбаса, колбасы, мясные изделия, колбасные изделия, колбасная продукция, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 12:51 Фото: Zakon.kz
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев 4 августа 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал качество производимых в Казахстане колбас, передает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос касался натуральности мяса, из которого готовится эта колбаса.

"Важный вопрос, потому что стандарты – это требования. Даже наши производители иногда поднимают вопрос, что в наших колбасных изделиях настоящее мясо, а в импорте, мы видим часто, идут соя, заменители и так далее. И вот в этой связи мы порядка 13 тысяч образцов пищевой продукции (протестировали. – Прим. ред.), более тысячи сертификатов были отменены", – сказал Шаккалиев.

Он заверил, что вся продукция полностью безопасна.

"В любом случае потребитель голосует рублем, потому что не все могут себе позволить определенные категории при покупке продукции, и здесь, конечно, ассортимент – он тоже присутствует. Но базовое требование, чтобы эта продукция безопасна, – такая работа проводится", – добавил министр.

Ранее мы писали о новых рынках для сбыта основных казахстанских экспортных продуктов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Арман Шаккалиев
13:34, Сегодня
Казахстан будет сухопутным Сингапуром – обещание главы Минторговли
Супермаркет, маркет, продуктовый, продукты питания, сыр, сырная продукция, молочные продукты, молочный продукт, молочные изделия
11:00, Сегодня
Популяризацией казахстанского сыра занялись в Минторговли
Мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса
12:51, 23 сентября 2025
От чего зависят цены на говядину, рассказал глава Минторговли
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Стал известен состав сборной Казахстана на молодёжный чемпионат мира по лёгкой атлетике
13:32, Сегодня
Стал известен состав сборной Казахстана на молодёжный чемпионат мира по лёгкой атлетике
Появились новости о строительстве стадиона в Алматы на 45 тысяч мест
13:16, Сегодня
Появились новости о ходе строительства стадиона в Алматы на 45 тысяч мест
Тимур Пирназаров
12:58, Сегодня
Казахстанский боксёр Пирназаров проведёт бой с опытным американцем Киддом в Майами
Где можно будет посмотреть матч &quot;Левски&quot; – &quot;Кайрат&quot; в Лиге чемпионов
12:41, Сегодня
Где можно будет посмотреть матч "Левски" – "Кайрат" в Лиге чемпионов
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: