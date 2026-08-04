Куда Казахстан будет продавать муку – в Минсельхозе рассказали о новых рынках
Фото: Zakon.kz
Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов 4 августа 2026 года на брифинге в правительстве назвал основные экспортные продукты Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.
По его словам, у нашей страны сейчас несколько основных рынков сбыта.
"Топ-3 – это наши основные продукты мирового масштаба: пшеница, подсолнечное масло и мука. Основные рынки сбыта – Центральная Азия и Афганистан. Потребители традиционные – это Китай по кормовой муке", – сказал Азат Султанов.
Он также поделился планами по освоению новых рынков сбыта.
"Если говорить о новых рынках, то сейчас мы Юго-Восточную Азию прорабатываем, там тоже будут пробовать нашу муку. Также мы увеличиваем объемы поставок в страны ЕАЭС", – добавил вице-министр.
Ранее мы писали о том, как пошлины Дональда Трампа повлияли на казахстанский экспорт в США.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript