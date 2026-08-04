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Общество

Куда Казахстан будет продавать муку – в Минсельхозе рассказали о новых рынках

Супермаркет, маркет, продуктовый, продукты питания, мука, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 12:31 Фото: Zakon.kz
Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов 4 августа 2026 года на брифинге в правительстве назвал основные экспортные продукты Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, у нашей страны сейчас несколько основных рынков сбыта.

"Топ-3 – это наши основные продукты мирового масштаба: пшеница, подсолнечное масло и мука. Основные рынки сбыта – Центральная Азия и Афганистан. Потребители традиционные – это Китай по кормовой муке", – сказал Азат Султанов.

Он также поделился планами по освоению новых рынков сбыта.

"Если говорить о новых рынках, то сейчас мы Юго-Восточную Азию прорабатываем, там тоже будут пробовать нашу муку. Также мы увеличиваем объемы поставок в страны ЕАЭС", – добавил вице-министр.

Ранее мы писали о том, как пошлины Дональда Трампа повлияли на казахстанский экспорт в США.

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Азамат Сыздыкбаев
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