Формат распределения сельхозземель пересмотрят в Казахстане

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов на пресс-конференции в правительстве 4 августа 2026 года рассказал, что делается для повышения доступности сельхозземель, передает корреспондент Zakon.kz.

Азат Султанов объяснил, чем новый механизм отличается от действующего.

"Если в настоящее время земли раздаются посредством подачи бумажной заявки решением земельной комиссии, где есть факторы, которые могут влиять на принятие решений, то с 1 января 2027 года мы переходим на электронный формат выдачи – будет действовать земельная карта, и потенциальный землепользователь будет в режиме реального времени видеть, какие земельные участки в настоящее время свободны и готовятся к распределению", – добавил вице-министр.

Таким образом, по его словам, исключается земельная комиссия и в итоге будет обеспечиваться прозрачность распределения сельхозземель, исключается человеческий фактор и возможные коррупционные проявления.

3 августа 2026 года сообщалось, что более 6,2 тыс. гектаров земли могут передать сельским жителям на западе Казахстана.