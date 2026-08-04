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Общество

Стоит ли казахстанцам заказывать товары в Wildberries

Покупки онлайн, покупки в интернете, покупки через интернет, онлайн-покупки, онлайн покупки, покупки в интернете, маркетплейс, маркетплейсы, банковская карта, платеж по карте, оплата по карте, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 12:42 Фото: pexels
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на пресс-конференции в правительстве 4 августа прокомментировал ситуацию вокруг крупного маркетплейса Wildberries, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, стоит ли казахстанцам заказывать товары с этого маркетплейса.

"Ключевая рекомендация для всех предпринимателей – это оценивать риски, учитывая текущую ситуацию. И здесь надо понимать, что, выбирая ту или иную платформу или маркетплейс, ту или иную площадку, конечно, предпринимателю стоит соотносить цена-качество, скорость доставки. Вместе с тем я всегда говорю, что надо использовать наши отечественные маркетплейсы", – сказал в ответ Арман Шаккалиев.

Он рекомендовал казахстанцам "выбирать наиболее оптимальные маршруты и наиболее оптимальные маркетплейсы", учитывая текущие маршруты, а также ситуацию и те риски, которые могут возникнуть с поставкой товаров.

"Ключевое – это выбирать маршруты, которые вам обеспечат своевременную и гарантированную доставку вашего товара. Покупатели, конечно, смотрят на стоимость товара. Но здесь очень важно… иногда цена, которая значительно ниже рынка, всегда вызывает вопросы, нужно узнавать, с чем это связано, какие будут последствия. Поэтому покупатель должен всегда выбирать. Во-первых, я еще раз говорю, нужно проявлять патриотизм: надо стараться заказывать у себя, покупать ту продукцию, которая гарантированно вам будет доставлена, это самый ключевой момент", – добавил он.

Он также сообщил, что от компании Wildberries не поступало предложений о размещений своих складов в Казахстане.

"Официального обращения нет. К нам оно еще не поступало. При поступлении, мы уже говорили – мы рассмотрим в порядке. Есть планы по развитию местного филиала Wildberries. Они были ранее анонсированы. Это строительство в первом квартале следующего года склада в Алматы площадью порядка 160 тыс. кв. м – компания ведет строительные работы. И в Астане (строительство. – Прим. ред.) склада площадью порядка 100 тысяч планируется в первом квартале 2027 года", – резюмировал министр.

29 июля 2026 года в Министерстве торговли и интеграции (МТИ) Казахстана выступили с официальным комментарием относительно возможного переноса складского комплекса Wildberries на территорию РК.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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