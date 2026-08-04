Казахстан будет сухопутным Сингапуром – обещание главы Минторговли

Фото: primeminister.kz

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев 4 августа 2026 года на брифинге в правительстве разъяснил перспективы расширения казахстанского экспорта на фоне мировых торговых конфликтов, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, сейчас многие страны пытаются занять освободившиеся ниши на мировых рынках. "Сегодня продукция АПК является драйвером для роста экспорта. Мы видим, что часть позиций, которые мы можем заместить, – это овес, лен", – сказал Арман Шаккалиев. Он отметил, что Казахстан сейчас уверенно наращивает традиционные виды поставок. "Другой вопрос, что мы должны расширять линейку ассортимента максимально. Это наживное дело, что называется. Это год за годом будет происходить, потому что инвесторы приходят, а количество предприятий растет. Поэтому Казахстан будет сухопутным Сингапуром. Это произойдет уже в ближайшем будущем", – заключил глава МТИ. Ранее министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев оценил качество производимой в Казахстане колбасы.

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