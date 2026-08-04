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Общество

Место, куда добираются единицы: казахстанец показал Долину ста озер

Долина ста озер, горы, небо, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 13:22 Фото: Instagram/taunomad
Пейзажный фотограф из Казахстана Даулет Арстамбеков показал удивительную Долину ста озер (Кенсу), сообщает Zakon.kz.

Арстамбеков признался, что есть одно место среди парочки других, куда он хочет возвращаться как минимум раз в год:

"Это место – Кенсу, также известное как Долина ста озер (но, конечно, их там не сто уже)".

Место, как уточнил фотограф, само по себе очень красивое, но добраться туда тот еще квест.

"Не знаю, наверное, только для опытных водителей на Delica или же внедорожниках. Дорога до села Кенсу быстрая, а вот от села и до самого лагеря очень трудная и долгая. А если не повезет с погодой, то можно и вовсе застрять", – отметил фотохудожник.

Долина ста озер – живописная горная местность, расположенная на юго-востоке Алматинской области. Она скрыта в высокогорном ущелье Кенсу на склонах хребта Кунгей-Алатау, примерно в 300 км от Алматы. На высоте около 3 300 метров над уровнем моря ледники образовали каскад из множества моренных водоемов, окруженных альпийскими лугами. Из-за сложного рельефа и удаленности это дикое и очень красивое место посещают редко, в основном в рамках джип-туров и пеших походов.

В июне Арстамбеков показывал завораживающие кадры плато Асы.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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