"Ты Зевс что ли?": казахстанец показал завораживающие кадры плато Асы
Свои работы Арстамбеков показал на странице в Instagram 16 июня 2026 года. Он уточнил, что поймал такой кадр во время последней поездки на плато Ассы, прямо перед выездом.
"Луч солнца озарил своим светом красоту тех дивных мест", – пишет он.
Далее казахстанец поделился впечатлениями и рекомендациями:
"Асы – прекрасное место в Тургене, особенно, если погулять в сторону пика Каракыз. Всем советую хотя бы раз съездить и просто погулять по окрестностям. Можете в принципе зацепить и водопады (при желании)".
Плато Асы находится на высоте от 2100 до 2800 метров над уровнем моря в горах Заилийского Алатау, примерно в 100 км к востоку от Алматы. Долина простирается почти на 40 км в длину и до 7 км в ширину между Тургеньским ущельем и Бартогайским водохранилищем.
- Ты Зевс что ли такую красоту творить?
- Это что за красота!
- Божественно красиво.
- Потрясающий кадр!
- Невероятно прекрасно! – отмечают пользователи после просмотра серии снимков.
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