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Общество

"Ты Зевс что ли?": казахстанец показал завораживающие кадры плато Асы

поле, корова, дом, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 10:41 Фото: pixabay
Пейзажный фотограф из Казахстана Даулет Арстамбеков побывал на живописном высокогорном жайлау в Алматинской области – плато Асы и поделился невероятными кадрами природы, сообщает Zakon.kz.

Свои работы Арстамбеков показал на странице в Instagram 16 июня 2026 года. Он уточнил, что поймал такой кадр во время последней поездки на плато Ассы, прямо перед выездом.

"Луч солнца озарил своим светом красоту тех дивных мест", – пишет он.

Далее казахстанец поделился впечатлениями и рекомендациями:

"Асы – прекрасное место в Тургене, особенно, если погулять в сторону пика Каракыз. Всем советую хотя бы раз съездить и просто погулять по окрестностям. Можете в принципе зацепить и водопады (при желании)".

Плато Асы находится на высоте от 2100 до 2800 метров над уровнем моря в горах Заилийского Алатау, примерно в 100 км к востоку от Алматы. Долина простирается почти на 40 км в длину и до 7 км в ширину между Тургеньским ущельем и Бартогайским водохранилищем.

  • Ты Зевс что ли такую красоту творить?
  • Это что за красота!
  • Божественно красиво.
  • Потрясающий кадр!
  • Невероятно прекрасно! – отмечают пользователи после просмотра серии снимков.

Немного ранее специалисты Главного Ботанического сада рассказали о необычном растении, которое растет в оранжерейно-тепличном комплексе – тилландсии уснеевидной, известной во всем мире как "испанский мох" или "испанская борода".

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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