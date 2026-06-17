"Ты Зевс что ли?": казахстанец показал завораживающие кадры плато Асы

Пейзажный фотограф из Казахстана Даулет Арстамбеков побывал на живописном высокогорном жайлау в Алматинской области – плато Асы и поделился невероятными кадрами природы, сообщает Zakon.kz.

Свои работы Арстамбеков показал на странице в Instagram 16 июня 2026 года. Он уточнил, что поймал такой кадр во время последней поездки на плато Ассы, прямо перед выездом.

"Луч солнца озарил своим светом красоту тех дивных мест", – пишет он.

Далее казахстанец поделился впечатлениями и рекомендациями:

"Асы – прекрасное место в Тургене, особенно, если погулять в сторону пика Каракыз. Всем советую хотя бы раз съездить и просто погулять по окрестностям. Можете в принципе зацепить и водопады (при желании)".

Плато Асы находится на высоте от 2100 до 2800 метров над уровнем моря в горах Заилийского Алатау, примерно в 100 км к востоку от Алматы. Долина простирается почти на 40 км в длину и до 7 км в ширину между Тургеньским ущельем и Бартогайским водохранилищем.

Ты Зевс что ли такую красоту творить?

Это что за красота!

Божественно красиво.

Потрясающий кадр!

Невероятно прекрасно! – отмечают пользователи после просмотра серии снимков.

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