#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
475.38
547.73
5.93
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
475.38
547.73
5.93
Общество

"Таких надо сажать в тюрьму": Арман Шаккалиев жестко высказался о "серых" автодилерах

Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, дорога, дороги, транспортное движение, дорожное движение, дорожный трафик, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 15:41 Фото: Zakon.kz
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на пресс-конференции в правительстве 4 августа 2026 года объяснил планы по защите внутреннего рынка от незаконного ввоза автомобилей, предает корреспондент Zakon.kz.

Глава МТИ призвал не связывать новые меры ужесточения с необходимостью поддержать отечественный автопром.

"Я не связывал бы это с намерениями поддержать наш автопром. У нас очень хорошая динамика развития автопрома. Мы видим у нас мультибрендовые заводы, и за счет ассортимента стоимость новых автомобилей очень конкурентная. Более того, мы сейчас ведем работу по выводу наших авто на экспорт. Ведем активно переговоры, и те страны, с которыми мы ведем переговоры, вопросов по качеству не имеют. Эта работа не связана с тем, что мы хотим кому-то создать условия, чтобы только покупали. Нет, абсолютно", – заверил Арман Шаккалиев.

Борьба с "серым" импортом, по его словам, связана исключительно с желанием сделать дороги страны безопаснее.

"Статистика ДТП показывает, что очень часто это автомобили с длительным жизненным циклом, переоборудованные с леворульных на праворульные, и поэтому, прежде всего, задача, которую ставит правительство, – это навести порядок, повысить безопасность, чтобы на дорогах не было автохлама", – добавил Арман Шаккалиев.

По его словам, у "серых" автодилеров вообще нет права реализации автомобилей.

"Во многих случаях (продают автомобили. – Прим. ред.) с перебитым VIN-кодом. Это может быть перевернутое транспортное средство, которое можно так отремонтировать, не будут говорить в какой стране, что оно будет как новое. И люди пытаются защитить тех, кто, используя "серые" схемы, может занизить цены и не давать гарантий безопасности. Нет, такого не будет. Таких надо уничтожать, сажать в тюрьму, извиняюсь за выражение, таких вот дилеров. Выявлять и пресекать их деятельность. Все. Только такой подход. Это нормальный подход", – резюмировал Арман Шаккалиев.

21 июля 2026 года премьер-министр Олжас Бектенов поручил до 1 сентября внедрить новые подходы в таможенном администрировании и техническом регулировании для предотвращения незаконного ввоза автомобилей в Казахстан.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
магазин, полка, товары
15:46, Сегодня
Бектенов: Неправильно отдавать предпочтение импорту в ущерб казахстанским товарам
Зеленый базар, базар, рынок, продукты питания, овощи, овощной отдел, цены на овощи
13:53, 05 августа 2025
Какие рынки могут закрыть в Казахстане с 2026 года
Арман Шаккалиев стал министром торговли
12:07, 02 сентября 2023
Арман Шаккалиев стал министром торговли
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Даррен Диц последний сезон провёл в минском &quot;Динамо&quot;
16:38, Сегодня
Экс-игрок "Барыса" и сборной Казахстана Диц назвал причину очередной смены команды в КХЛ
Свыше 40 тысяч зрителей побывали на еврокубковых матчах с участием казахстанских клубов
16:21, Сегодня
Свыше 40 тысяч зрителей побывали на еврокубковых матчах с участием казахстанских клубов
Стали известны футболисты, которые не смогут принять участие в матче &quot;Атырау&quot; – &quot;Актобе&quot;
16:09, Сегодня
Стали известны футболисты, которые не смогут принять участие в матче "Атырау" – "Актобе"
Торехан Сабырхан (слева) проводит бой на чемпионате Азии-2026 в Монголии
16:01, Сегодня
В секрете до последнего: когда мужская сборная Казахстана по боксу объявит состав на Азиаду
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: