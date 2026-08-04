"Таких надо сажать в тюрьму": Арман Шаккалиев жестко высказался о "серых" автодилерах

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на пресс-конференции в правительстве 4 августа 2026 года объяснил планы по защите внутреннего рынка от незаконного ввоза автомобилей, предает корреспондент Zakon.kz.

Глава МТИ призвал не связывать новые меры ужесточения с необходимостью поддержать отечественный автопром.

"Я не связывал бы это с намерениями поддержать наш автопром. У нас очень хорошая динамика развития автопрома. Мы видим у нас мультибрендовые заводы, и за счет ассортимента стоимость новых автомобилей очень конкурентная. Более того, мы сейчас ведем работу по выводу наших авто на экспорт. Ведем активно переговоры, и те страны, с которыми мы ведем переговоры, вопросов по качеству не имеют. Эта работа не связана с тем, что мы хотим кому-то создать условия, чтобы только покупали. Нет, абсолютно", – заверил Арман Шаккалиев.

Борьба с "серым" импортом, по его словам, связана исключительно с желанием сделать дороги страны безопаснее.

"Статистика ДТП показывает, что очень часто это автомобили с длительным жизненным циклом, переоборудованные с леворульных на праворульные, и поэтому, прежде всего, задача, которую ставит правительство, – это навести порядок, повысить безопасность, чтобы на дорогах не было автохлама", – добавил Арман Шаккалиев.

По его словам, у "серых" автодилеров вообще нет права реализации автомобилей.

"Во многих случаях (продают автомобили. – Прим. ред.) с перебитым VIN-кодом. Это может быть перевернутое транспортное средство, которое можно так отремонтировать, не будут говорить в какой стране, что оно будет как новое. И люди пытаются защитить тех, кто, используя "серые" схемы, может занизить цены и не давать гарантий безопасности. Нет, такого не будет. Таких надо уничтожать, сажать в тюрьму, извиняюсь за выражение, таких вот дилеров. Выявлять и пресекать их деятельность. Все. Только такой подход. Это нормальный подход", – резюмировал Арман Шаккалиев.

21 июля 2026 года премьер-министр Олжас Бектенов поручил до 1 сентября внедрить новые подходы в таможенном администрировании и техническом регулировании для предотвращения незаконного ввоза автомобилей в Казахстан.