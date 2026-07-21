В Казахстане с 1 сентября хотят усилить борьбу с "серым" ввозом автомобилей

Фото: Zakon.kz

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 21 июля 2026 года поручил до 1 сентября внедрить новые подходы в таможенном администрировании и техническом регулировании для предотвращения незаконного ввоза автомобилей в Казахстан, предает корреспондент Zakon.kz.

Глава правительства подчеркнул, что, по имеющимся данным, продолжают фиксироваться случаи незаконного ввоза транспортных средств на территорию нашей страны. "Зачастую они не соответствуют техническим и экологическим требованиям. Это происходит в том числе из-за имеющихся пробелов в правоприменении норм таможенного законодательства. Министерству финансов совместно с министерством промышленности требуется в 10-дневный срок выработать комплекс мер по предотвращению незаконного ("серого") ввоза автомобилей в страну. Должна быть четкая позиция в трактовании действующих законодательных норм", – заявил Олжас Бектенов. Он отметил, что соответствующие подходы в таможенном администрировании и техническом регулировании должны заработать с 1 сентября текущего года. Кроме того, премьер поручил обеспечить разъяснительную работу среди населения. Ранее стало известно, какие автомобили будут производить в Казахстане.

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