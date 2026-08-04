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Общество

Сильная жара до +40°C, ветер и дожди с грозами: штормовое предупреждение объявили по Казахстану

Сильная жара, лето, высокая температура, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 20:32 Фото: unsplash
В ряде регионов Казахстана на 5 августа 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Туркестанской области на севере и в горных районах ожидаются дождь, гроза, днем на западе – пыльная буря. Ветер северо-западный, на севере, западе и в горных районах порывы 15-20 м/с. На севере и востоке сохраняется высокая пожарная опасность, по области – чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте и Туркестане ночью ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской области на западе, севере, юге и в горных районах ожидаются дождь, гроза, на юге и в горных районах временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный, западный, на севере, юге и в горных районах порывы 15-20 м/с. На востоке и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, севере и юге – чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы ожидаются дождь, гроза, ветер юго-западный, временами порывы 15 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве утром и днем ожидаются дождь, гроза, ветер юго-западный, западный, временами порывы 15-20 м/с, ожидается высокая пожарная опасность. В горах Иле Алатау ожидаются дождь, гроза, днем временами сильный дождь, град, шквал, ветер юго-западный, временами порывы 15-20 м/с.

В области Жетысу на севере, востоке, в центре и горных районах ожидаются дождь, гроза, днем в горных районах временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный, на востоке и в горных районах порывы 15-20, временами 23-28 м/с. На юге сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке и в центре – чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане временами ожидаются дождь, гроза, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе и юге – чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ночью ожидаются дождь, гроза, на севере и востоке – сильный дождь, град, шквал. Днем на востоке и юге – дождь, на севере – небольшой дождь, на севере, востоке и юге – гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе – туман. Ветер северо-западный, ночью на севере, востоке и юге порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на востоке и юге порывы 25 м/с. На юго-западе сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске ночью ожидается дождь, днем – небольшой дождь, гроза, град, шквал, ветер северо-западный 15-20 м/с.

В Атырауской области днем на западе и севере ожидаются кратковременный дождь, гроза, на юге и востоке – небольшой дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный, днем на западе порывы 15-18 м/с. Днем ожидается сильная жара до +35...+37°С, по области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидаются небольшой дождь, гроза, сильная жара до +35...+37°С, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане ожидаются дождь, гроза, град, шквал, утром и днем – сильный дождь. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с, сохраняется высокая пожарная опасность.

В Мангистауской области во второй половине дня на северо-западе и в центре ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный, днем на западе и в центре порывы 15-18 м/с. Днем ожидается сильная жара до +38...+40°С. На западе и севере сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке и в центре – чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

В Костанайской области ночью на юге и востоке ожидаются небольшой дождь, гроза. На западе, востоке и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на юге и юго-востоке – чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области днем на западе и юге ожидается сильная жара до +35°С. На севере сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге и востоке – чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Улытау на севере, востоке и в центре ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный, утром и днем на севере и востоке порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге и востоке – чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ночью и утром ожидаются небольшой дождь, гроза, сохраняется высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области на западе, севере и востоке ожидаются дождь, гроза, днем временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный, на западе, севере и востоке 15-20, днем порывы 23-28 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске днем ожидаются дождь, гроза, град, шквал, ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области ночью на западе, севере и юге ожидаются дождь, временами сильный дождь, гроза. Днем – дождь, гроза, на западе и севере – сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный, на западе, севере и юге порывы 15-20, утром и днем временами 25 м/с. На востоке и юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе, севере и в центре – высокая пожарная опасность. В Караганде временами ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал, ветер северо-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

В области Абай на западе, севере и востоке ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный, на западе, севере и востоке 15-20, днем порывы 23-28 м/с. На большей части сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке – чрезвычайная пожарная опасность. В Семее днем ожидаются дождь, гроза, град, шквал, ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с, сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области на севере, юге и в горных районах ожидаются дождь, гроза, в горных районах временами сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах 15-20, порывы 23 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке и юге – высокая пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Павлодарской области ожидаются дождь, гроза, на западе и севере – сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный, на западе и севере порывы 15-20 м/с. В центре, на юге и востоке ожидается высокая пожарная опасность. В Павлодаре утром и днем ожидаются дождь, гроза, град, шквал, ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с, сохраняется высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области на севере, юге и востоке ожидаются дождь, гроза, временами сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на западе и севере – туман. Ветер северо-западный, на севере, юге и востоке порывы 15-20 м/с, днем временами 25 м/с. На западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере и юге – высокая пожарная опасность. В Кокшетау ожидаются дождь, гроза, град, ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области и в Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики предоставили обновленный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня. По данным "Казгидромета", с 5 по 7 августа 2026 года ожидаются дожди, но не во всех крупнейших мегаполисах страны.

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Канат Болысбек
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