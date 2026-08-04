МВД отреагировало на резонансное видео со свадьбы в Туркестанской области

Видеозапись с торжества в Туркестанской области, распространившаяся в соцсетях, привлекла внимание правоохранителей. На кадры 5 августа 2026 года отреагировала пресс-служба Министерства внутренних дел Казахстана, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе мониторинга социальных сетей была выявлена видеозапись с публичными высказываниями 66-летнего жителя Туркестанской области, в которых усматриваются признаки разжигания религиозной и социальной розни.

По данному факту полицией возбуждено уголовное дело.

"Конституция Республики Казахстан гарантирует каждому равенство прав и свобод независимо от пола, происхождения, социального положения, отношения к религии и иных обстоятельств. Любые публичные призывы, направленные на унижение достоинства человека, дискриминацию по религиозным, социальным или иным признакам, а также действия, способные нарушить общественное согласие и единство, являются недопустимыми", – прокомментировали инцидент в МВД РК.

Поводом для проверки стала видеозапись, сделанная на одной из свадеб в Жетысае. По информации, распространенной в социальных сетях, тост во время торжества произнес родственник невесты.

На опубликованных кадрах мужчина, говоря о проведении свадебных мероприятий, высказал свое мнение о том, что после отказа от алкоголя на свадьбах следует рассмотреть и другие изменения. В частности, он упоминал отказ от музыкального сопровождения, а также раздельное размещение мужчин и женщин.

В МВД, комментируя ситуацию, подчеркнули, что свобода слова не освобождает от ответственности.

"Любые публичные высказывания, содержащие признаки нарушения закона, получат принципиальную правовую оценку", – пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Караганде патрульные жестко пресекли опасные маневры свадебного кортежа.