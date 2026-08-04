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Общество

Дожди спасут не всех: обновленный прогноз для Астаны, Алматы и Шымкента

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 14:57 Фото: unsplash
О том, какую погоду ожидать жителям трех крупнейших городов страны с 5 по 7 августа 2026 года, рассказали Zakon.kz синоптики РГП "Казгидромет".

Если жителям Астаны и Алматы пережить знойные дни поможет дождь, то в Шымкенте осадков не ожидается вовсе.

Астана

  • 5 августа: переменная облачность, дождь, гроза, град, шквал, утром и днем сильный дождь. Днем порывы ветра могут подняться до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16...+18°С, днем +23...+25°С.
  • 6 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +26...+28°С.
  • 7 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер достигнет 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +26...+28°С.

Алматы

  • 5 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Временами порывы будут достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17...+19°С, днем +27...+29°С.
  • 6 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Порывы ветра составят 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17...+19°С, днем +29...+31°С.
  • 7 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +16...+18°С, днем +31...+33°С.

Шымкент

  • 5 августа: переменная облачность, без осадков. Ночью порывы ветра поднимутся до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19...+21°С, днем +30...+32°С.
  • 6 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18...+20°С, днем +33...+35°С.
  • 7 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20...+22°С, днем +35...+37°С.

О том, какая погода ожидается по Казахстану сегодня, 4 августа 2026 года, читайте по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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