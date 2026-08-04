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Общество

Представители партии "Әділет" прибыли в ЗКО: о чем говорили с жителями региона

Фото: партия &quot;Әділет&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 20:19 Фото: партия "Әділет"
Республиканский предвыборный штаб партии "Әділет" продолжил работу в регионах страны. В Западно-Казахстанской области кандидаты в депутаты Курултая встретились с жителями, трудовыми коллективами, представителями бизнеса, творческой интеллигенции и молодежи.

Рабочая программа началась со встречи с общественностью во Дворце культуры молодежи в Уральске. Жители подняли вопросы развития энергетики, модернизации коммунальной инфраструктуры, поддержки сельских территорий, создания новых рабочих мест и повышения доступности жилья.

Энергетик Аслан Сагынгали поинтересовался, какие меры партия предлагает для развития электроэнергетики и модернизации инженерной инфраструктуры.

Фото: партия "Әділет", фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 20:19

Фото: партия "Әділет"

Отвечая на вопрос, член Республиканского предвыборного штаба Ренат Бектуров отметил, что предвыборной программой предусмотрено масштабное обновление энергетических и коммунальных сетей, а также реализация проектов, направленных на повышение энергетической устойчивости регионов.

"Мы предлагаем перейти от точечного ремонта к комплексной модернизации коммунальной инфраструктуры. Предвыборной программой партии предусмотрен национальный проект "Модернизация энергетического и коммунального секторов". До 2030 года планируется построить и модернизировать 86 тысяч километров инженерных сетей. Это позволит значительно повысить надежность коммунальных услуг, сократить количество аварий и улучшить качество жизни людей", – сказал кандидат.
Фото: партия "Әділет", фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 20:19

Фото: партия "Әділет"

Далее кандидаты посетили Уральский трансформаторный завод и филиал компании "QAZAQGAZ AIMAQ". На встречах с коллективами обсуждались вопросы развития отечественной промышленности, модернизации производств, повышения надежности инженерных сетей и поддержки казахстанских производителей.

Особое внимание сотрудники предприятий уделили жилищному вопросу. Работница филиала "QAZAQGAZ AIMAQ" Гулжайна Умиргали подняла вопрос доступности жилья для молодых специалистов и семей. В ответ представители партии рассказали, что программа предусматривает расширение механизмов "аренды с выкупом", совершенствование жилищных программ и дополнительные меры поддержки молодых семей, включая участие работодателей в обеспечении сотрудников жильем.

Фото: партия "Әділет", фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 20:19

Фото: партия "Әділет"

Продолжением рабочего дня стала встреча с представителями культуры и креативной индустрии во Дворце искусств "Атамекен". Участники обсудили развитие творческих профессий, совершенствование законодательства в сфере культуры и меры государственной поддержки креативной экономики.

Финальной точкой маршрута стал спорткомплекс "Жайық Арена". Перед молодыми активистами с предметным видением развития страны выступили члены предвыборного штаба – Ренат Бектуров, Юлия Кучинская, Айдос Сарым, Гулисхан Нахбаева и другие.

Фото: партия "Әділет", фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 20:19

Фото: партия "Әділет"

В ходе последующего активного обмена мнениями и сессии вопросов-ответов спикеры рассказали о практических мерах поддержки молодого поколения, заложенных в программе партии "Әділет". В их числе – расширение грантового финансирования для волонтерских инициатив с целью довести вовлеченность молодежи в общественные проекты (волонтерские, благотворительные и экологические инициативы) до 32%, запуск региональных ипотечных программ для работающей молодежи, а также содействие в трудоустройстве и поддержка проектов "С дипломом в село".

Подводя итоги рабочего дня, член Республиканского предвыборного штаба Юлия Кучинская отметила, что именно региональные встречи позволяют увидеть реальные запросы жителей и учитывать их при дальнейшей реализации программы партии.

"Мы полностью поддерживаем курс главы государства на развитие сильных регионов. Именно здесь формируется качество жизни людей. Поэтому все предложения, которые звучат на встречах с жителями, становятся для нас ориентиром в дальнейшей работе", – сказала Юлия Кучинская.

Ранее члены Республиканского предвыборного штаба во главе с председателем партии провели встречи с жителями Туркестанской, Мангистауской, Атырауской, Карагандинской, Акмолинской, Актюбинской областей и области Улытау. Рабочие поездки по регионам Казахстана продолжаются.

Изготовлено: Пресс-служба партии "Әділет".

Оплачено из средств избирательного фонда ОО "Партия "Әділет".

Заказчик: Минжасаров Н.Т.

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