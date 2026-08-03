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События

Предвыборный штаб партии "Әділет" в Актобе: реализация реформ президента через модернизацию системы кадров

Партия Әділет, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 19:36 Фото: Партия "Әділет"
Республиканский предвыборный штаб партии "Әділет" прибыл в Актюбинскую область.

В ходе встреч с жителями региона и трудовыми коллективами крупных промышленных предприятий кандидаты в депутаты представляют ключевые направления предвыборной программы, направленной на безусловную реализацию стратегических задач, поставленных главой государства Касым-Жомартом Токаевым, и воплощение обновленных конституционных норм в сфере защиты труда и развития человеческого капитала.

Партия Әділет, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 19:36

Фото: партия "Әділет"

На встречах с коллективами АО "СНПС-Актюбемунайгаз" и Актюбинского ферросплавного завода ключевой темой агитационной дискуссии стало формирование современной системы подготовки кадров для индустриального сектора. В предвыборной платформе "Әділет" закреплен комплекс мер по созданию прозрачной связки "учебное заведение – предприятие". Партия предлагает к 2031 году довести долю учащихся, получающих практические навыки непосредственно на производствах, до 45%.

Партия Әділет, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 19:36

Фото: партия "Әділет"

Данный подход полностью соответствует концепции "Адал азамат" и курсу президента на повышение статуса человека труда, укрепление дисциплины и модернизацию технического образования.

Программа партии также предлагает создание центров отраслевых компетенций с современным оборудованием, профилизацию технических вузов под потребности региональных экономик и широкое внедрение производственных стажировок.

Партия Әділет, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 19:36

Фото: партия "Әділет"

"Промышленность – это не только фундамент экономического роста, но и основа социальной стабильности граждан. Предприятиям необходимо стать активными участниками образовательного процесса: закладывать базу для практики, брать шефство над учебными заведениями и участвовать в переподготовке специалистов. Это поможет выпускникам гарантированно находить работу по специальности, а предприятиям – получать квалифицированных мастеров", – подчеркнул председатель партии "Әділет" Айбек Дадебай, выступая перед избирателями.

В поддержку инициатив партии выступил молодой специалист Актюбинского ферросплавного завода Жанибек Тюлюпов, отметивший значимость института наставничества как практического проявления конституционного принципа преемственности и взаимной ответственности.

Партия Әділет, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 19:36

Фото: партия "Әділет"

"Создание условий для становления молодых специалистов на заводах по всей стране – это реальный вклад в будущее. Когда опыт старших коллег передается молодежи, возникает уверенность в завтрашнем дне и стимулируется честный, созидательный труд". Жанибек Тюлюпов

В ходе предвыборных встреч кандидаты от партии "Әділет" также обсудили с работниками предприятий вопросы создания новых рабочих мест, улучшения экологической ситуации в регионе и развития социальной инфраструктуры.

Изготовлено:

Пресс-служба партии "Әділет".

Оплачено из средств избирательного фонда ОО "Партия "Әділет".

Заказчик: Минжасаров Н.Т.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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