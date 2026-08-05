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Общество

Новая волна жары обрушится на Казахстан: где ждать аномальных +42°С, а где порадуют дожди

термометр, очки, солнце, жара, погода, Казахстан, Казгидромет, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 10:54 Фото: pixabay
В Казахстане в ближайшие три дня ожидается неустойчивая погода – вновь обрушится аномальная жара, а также накроют дожди с грозами и сильным ветром, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе погоды на 5, 6 и 7 августа 2026 года, который предоставили специалисты РГП "Казгидромет":

"Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные системы продолжат формировать погоду на севере и востоке Казахстана – ожидаются дожди с грозами и усилением ветра, в отдельных районах возможно выпадение града".

Температурный фон, согласно прогнозу, для жителей северных регионов тоже сохранится комфортным – в дневные часы прогнозируется +22+27°С.

"А вот жителей западных и южных регионов ожидает очередная волна жары: теплые воздушные массы, поступающие из районов Ирана, обусловят повышение температуры воздуха на западе страны до сильной жары +34+39°С, а на юге – до сильной жары +37+42°С".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики сообщали, что на Казахстан надвигаются резкое похолодание до +3°С и сильные дожди. Об этом говорилось в прогнозе погоды на август 2026 года. Подробнее – здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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