Очень сильная жара обрушится на один из регионов Казахстана 4 августа, а где ждать сильных дождей с градом

Фото: magnific

В Казахстане в предстоящий вторник, 4 августа 2026 года, ожидается неустойчивый характер погоды. В прогнозе РГП "Казгидромет" говорится, что на один из регионов обрушится очень сильная жара. Также по стране прогнозируются дожди с грозами и градом, местами – ливни, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, дневной зной ожидается сразу в пяти регионах страны: сильная жара: до +35...+38°С – в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской областях, в области Абай. очень сильная жара: до +41°С – на юге области Абай. "Атмосферные фронтальные разделы на большей части страны сохранят неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами, на севере, востоке, юге, юго-востоке, в центре – сильные дожди, в отдельных районах возможно выпадение града... По республике прогнозируется усиление ветра, на юге – с пыльной бурей". Пресс-служба РГП "Казгидромет" Погода без осадков прогнозируется на западе республики. Материал по теме Резкое похолодание до +3°С и сильные дожди надвигаются на Казахстан Также в ряде регионов Казахстана ожидается пожарная опасность: высокая пожарная опасность – в Западно-Казахстанской области и области Улытау, на севере Актюбинской, на юге, востоке Жамбылской, на востоке Алматинской, на севере, западе Мангистауской, на западе, востоке, в центре Костанайской, на юго-западе Северо-Казахстанской, на севере, юге Акмолинской, на юге, в центре Павлодарской, на востоке Туркестанской, на западе, севере, в центре Карагандинской областей, на юге, востоке, в центре области Абай, на юге области Жетысу;

– в Западно-Казахстанской области и области Улытау, на севере Актюбинской, на юге, востоке Жамбылской, на востоке Алматинской, на севере, западе Мангистауской, на западе, востоке, в центре Костанайской, на юго-западе Северо-Казахстанской, на севере, юге Акмолинской, на юге, в центре Павлодарской, на востоке Туркестанской, на западе, севере, в центре Карагандинской областей, на юге, востоке, в центре области Абай, на юге области Жетысу; чрезвычайная пожарная опасность – в Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской областях, на западе, юге Западно-Казахстанской, на северо-востоке, в центре Мангистауской, на юге, юго-востоке Костанайской, на западе Акмолинской областей, на юге, востоке Карагандинской области и области Улытау, на северо-востоке области Абай, на юге Восточно-Казахстанской, на западе, севере, юге Алматинской областей, на севере, востоке, в центре области Жетысу. Материал по теме Жителям Алматы пообещали передышку: ночные +15°C и долгожданные дожди Ранее синоптики заявили, что в Казахстане ожидается долгожданный спад жары. Они также рассказали, в какие регионы придут дожди и прохлада. Подробнее о погоде на 4, 5 и 6 августа 2026 года можете узнать здесь.

Поделитесь новостью