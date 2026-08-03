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Общество

Очень сильная жара обрушится на один из регионов Казахстана 4 августа, а где ждать сильных дождей с градом

дожди, капли, погода, прогноз, Казахстан, Казгидромет, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 17:39 Фото: magnific
В Казахстане в предстоящий вторник, 4 августа 2026 года, ожидается неустойчивый характер погоды. В прогнозе РГП "Казгидромет" говорится, что на один из регионов обрушится очень сильная жара. Также по стране прогнозируются дожди с грозами и градом, местами – ливни, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, дневной зной ожидается сразу в пяти регионах страны:

сильная жара:

  • до +35...+38°С – в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской областях, в области Абай.

очень сильная жара:

  • до +41°С – на юге области Абай.
"Атмосферные фронтальные разделы на большей части страны сохранят неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами, на севере, востоке, юге, юго-востоке, в центре – сильные дожди, в отдельных районах возможно выпадение града... По республике прогнозируется усиление ветра, на юге – с пыльной бурей".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Погода без осадков прогнозируется на западе республики.

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Также в ряде регионов Казахстана ожидается пожарная опасность:

  • высокая пожарная опасность – в Западно-Казахстанской области и области Улытау, на севере Актюбинской, на юге, востоке Жамбылской, на востоке Алматинской, на севере, западе Мангистауской, на западе, востоке, в центре Костанайской, на юго-западе Северо-Казахстанской, на севере, юге Акмолинской, на юге, в центре Павлодарской, на востоке Туркестанской, на западе, севере, в центре Карагандинской областей, на юге, востоке, в центре области Абай, на юге области Жетысу;
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской областях, на западе, юге Западно-Казахстанской, на северо-востоке, в центре Мангистауской, на юге, юго-востоке Костанайской, на западе Акмолинской областей, на юге, востоке Карагандинской области и области Улытау, на северо-востоке области Абай, на юге Восточно-Казахстанской, на западе, севере, юге Алматинской областей, на севере, востоке, в центре области Жетысу.

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Ранее синоптики заявили, что в Казахстане ожидается долгожданный спад жары. Они также рассказали, в какие регионы придут дожди и прохлада. Подробнее о погоде на 4, 5 и 6 августа 2026 года можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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