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МИД о казахстанцах в Нигере: У них забрали паспорта

Казахстан Нигер МИД Фото: Тwitter/euronews
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров рассказал о двух казахстанцах, которых якобы задержали в Нигере. На самом деле они не ограничены в передвижении, но у них забрали паспорта, сообщает Zakon.kz.

После получения информации о задержании казахстанцев в городе Ниамей – столице Нигера, в период с 9 по 12 января консул Казахстана в Египте посетил столицу Нигера. Он провел встречи с представителями министерств иностранных и внутренних дел, а также с руководством Генерального штаба военных сил этой страны.

"В связи с военным переворотом, прошедшим в июле 2023 года, существуют некоторые проблемы во взаимодействии с госорганами Нигера. Наши дипломаты направили официальный запрос в соответствующие органы и в пределах своих компетенций принимают все возможные меры по возвращению соотечественников в Казахстан. Наши граждане не арестованы и не ограничены в передвижении. Оба проживают в отеле, местные военные забрали у них паспорта. Мы прилагаем все усилия для решения данного вопроса".Айбек Смадияров

В конце июля военные свергли действующего президента Нигера и захватили в стране власть. После они потребовали покинуть страну посла Франции и вскоре объявили его персоной нон-гранта. Как заявил президент Франции Макрон, посол страны, находящийся в столице Нигера, находится в заложниках и ему отказывают в еде. В октябре французская сторона начала вывод своих войск с территории Нигера.

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